MarineTraffic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MarineTraffic
|Категории:
|другое - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|54,83 Мб
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MarineTraffic - приложение, которое отображает в реальном времени позиции судов и яхт по всему миру. Подключаясь к крупнейшей сети приемников АИС, приложение охватывает большинство крупных портов и судоходных маршрутов.
Основные функции MarineTraffic:
- Просмотр судов в реальном времени на карте, поиск кораблей, катеров и морских портов, возможность посмотреть, что находится рядом с вами.
- Более 100 000 судов за день оповещают о своих позициях через MarineTraffic АИС.
- Просмотр текущей скорости ветра и 48-часовые прогнозы ветра на карте.
- Анимированный показ маршрута судна.
- Прибытие и отправление судов в текущее время для более чем 4000 портов и пристаней, ситуация в портах и расчетное время прибытия лодок и кораблей.
- Управление списком судов ("Мой автопарк"), связанным со всеми устройствами и MarineTraffic.com.
- Просмотр 2,5 млн. фотографий судов, гаваней и маяков.
- Определение судов вокруг вас с инструментом "Дополненная Реальность".
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Admin
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