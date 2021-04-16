MarineTraffic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:54,83 Мб
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MarineTraffic - приложение, которое отображает в реальном времени позиции судов и яхт по всему миру. Подключаясь к крупнейшей сети приемников АИС, приложение охватывает большинство крупных портов и судоходных маршрутов.

Основные функции MarineTraffic:

  • Просмотр судов в реальном времени на карте, поиск кораблей, катеров и морских портов, возможность посмотреть, что находится рядом с вами.
  • Более 100 000 судов за день оповещают о своих позициях через MarineTraffic АИС.
  • Просмотр текущей скорости ветра и 48-часовые прогнозы ветра на карте.
  • Анимированный показ маршрута судна.
  • Прибытие и отправление судов в текущее время для более чем 4000 портов и пристаней, ситуация в портах и расчетное время прибытия лодок и кораблей.
  • Управление списком судов ("Мой автопарк"), связанным со всеми устройствами и MarineTraffic.com.
  • Просмотр 2,5 млн. фотографий судов, гаваней и маяков.
  • Определение судов вокруг вас с инструментом "Дополненная Реальность".
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