inDriver - удобное приложение, позволяющее экономить на городских поездках и в междугородних путешествиях по стране, которое доступно в Москве и более 300 городах в 26 странах мира.

Пользоваться программой очень просто - достаточно указать откуда и куда вы собираетесь добраться, а также предложить стоимость поездки, после чего свободный водитель машины, находящийся рядом, подвезет вас в любую точку Москвы и любого из 300 городов, где работает сервис.

Ключевые особенности: