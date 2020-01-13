inDriver 3.20.20 для Android
Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси, значительно выгоднее заказа через традиционные службы такси и другие сервисы.
Антирадар Стрелка 5.86 для Android
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет сэкономить на штрафах и избавит от необходимости общаться с инспекторами.
CamOnRoad 0.1.3 для Android
CamOnRoad – позволит использовать Android-устройство в качестве автомобильного видеорегистратора и GPS-навигатора. Записанные файлы можно хранить как на самом
Тачку! 2.3.0 для Android
Предлагайте свою цену за поездку на такси по указанному маршруту! Из преимуществ приложения - быстрая подача машины (заказ отправляется водителям, находящимся
Uklon 3.17.9 для Android
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии. Присутствует возможность заказать дополнительные услуги (выбор класса авто,
Shark Taxi 3.8.2 для Android
Shark Taxi – быстрый и удобный вызов такси с вашего смартфона. Выбирайте автомобили для ваших потребностей: эконом или бизнес класс, с детским креслом, для курящих и