inDriver для Android

inDriver 3.20.20 для Android

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Описание inDriver 3.20.20 для AndroidОписание   Скачать inDriver 3.20.20 для AndroidСКАЧАТЬ (14,35 Мб) Скриншоты inDriver 3.20.20 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика inDriver 3.20.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о inDriver 3.20.20 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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inDriver - удобное приложение, позволяющее экономить на городских поездках и в междугородних путешествиях по стране, которое доступно в Москве и более 300 городах в 26 странах мира.

Пользоваться программой очень просто - достаточно указать откуда и куда вы собираетесь добраться, а также предложить стоимость поездки, после чего свободный водитель машины, находящийся рядом, подвезет вас в любую точку Москвы и любого из 300 городов, где работает сервис.

Ключевые особенности:

  • Пассажиры сами предлагают стоимость поездки.
  • Возможность выбрать водителя из тех, кто откликнулся на заказ такси, исходя из скорости подачи, предложенной водителем цены и дополнительной информации.
  • Безопасные поездки как в черте населённого пункта, так и за город.
  • Возможность поделиться данными водителя и текущим местонахождением машины по пути со своими родными или друзьями с помощью кнопки “Поделиться маршрутом”.
  • Наличие дополнительных модулей "Грузовое" и "Межгород" для заказа перевозки любых грузов или междугороднее такси с возможностью выбора перевозчика.
  • Владелец автомобиля может устроиться в такси можно прямо через приложение.
inDriver
inDriver
inDriver
inDriver
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Карты
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Отзывы о программе inDriver

Admin

Отзывов о программе inDriver 3.20.20 для Android пока нет, можете добавить...

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