Windy.com — приложение предоставляет доступ к высокоточному метеорологическому прогнозу и визуализации погодных данных в реальном времени. Содержит обширную информацию по ряду параметров: скорость и направление ветра, температура, осадки, атмосферное давление, данные со спутников и радаров, а также специализированные карты для различных сценариев использования.

Будет полезно в профессиональной и повседневной деятельности, авиации, мореплавания, для активных видов спорта и туристических путешествий.

Программа использует данные от ведущих глобальных и локальных моделей прогноза погоды, предоставляет широкий набор карт, а также инструментов для анализа и визуализации. Поддерживет различные высотные уровни, погодные слои и режимы отображения.

Список основных возможностей Windy.com: