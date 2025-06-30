Windy.com для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:46.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53.38 Мб
СКАЧАТЬ
Windy.com скриншот № 1
Windy.com скриншот № 2
Windy.com скриншот № 3
Windy.com скриншот № 4

Windy.com — приложение предоставляет доступ к высокоточному метеорологическому прогнозу и визуализации погодных данных в реальном времени. Содержит обширную информацию по ряду параметров: скорость и направление ветра, температура, осадки, атмосферное давление, данные со спутников и радаров, а также специализированные карты для различных сценариев использования. 

Будет полезно в профессиональной и повседневной деятельности, авиации, мореплавания, для активных видов спорта и туристических путешествий.
Программа использует данные от ведущих глобальных и локальных моделей прогноза погоды, предоставляет широкий набор карт, а также инструментов для анализа и визуализации. Поддерживет различные высотные уровни, погодные слои и режимы отображения.

Список основных возможностей Windy.com:

  • Поддерживает глобальные погодные модели: ECMWF, GFS (NOAA), ICON.
  • Содержит дополнительные локальные модели: ICON EU, ICON-D2, AROME, NEMS, NAM, HRRR, ACCESS.
  • Дает доступ к 51 погодной карте и параметрам: ветер, дождь, температуру, давление, индекс CAPE, зыбь и др.
  • Визуализирует прогноз с помощью спутниковой съемки (NOAA, EUMETSAT, Himawari).
  • Поддерживает 16 уровней высоты от поверхности до 13,5 км (FL450).
  • Прогнозирует осадки, облачность, направление и силу ветра.
  • Помогает сравнить разные модели прогнозов на одной платформе.
  • Дает доступ к более чем 50 000 аэропортов (METAR, TAF, NOTAM, ИКАО, ИАТА).
  • Содержит более 1500 точек для парапланеризма.
  • Помогает выбрать места кайтсерфинга и серфинга: ветер и волны.
  • Предлагает интерфейс на 40+ языках.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать WazeWaze 5.7.2.0

Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...

скачать Flightradar24Flightradar24 10.4.1

Незаменимый помощник любого путешественника, с помощью которого можно легко следить за...

скачать Compass Steel 3DCompass Steel 3D 3.8.1

Компас без рекламы, поддерживает магнитный и истинный режимы. Предоставляет информацию о...

скачать Компас : Smart CompassКомпас : Smart Compass 1.8.21a

Компас : Smart Compass – встроенный магнитный датчик позволяет использовать ваше устройство в...

скачать inDriverinDriver 4.6.0

Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси,...

скачать Анти КонтролерыАнти Контролеры 2.0

Анти Контролеры - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое показывает на карте, где в текущий момент стоят контролеры...

Отзывы о программе Windy.com

Admin

Отзывов о программе Windy.com 46.0.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв