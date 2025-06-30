Windy.com для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|46.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Windyty SE
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53.38 Мб
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Windy.com — приложение предоставляет доступ к высокоточному метеорологическому прогнозу и визуализации погодных данных в реальном времени. Содержит обширную информацию по ряду параметров: скорость и направление ветра, температура, осадки, атмосферное давление, данные со спутников и радаров, а также специализированные карты для различных сценариев использования.
Будет полезно в профессиональной и повседневной деятельности, авиации, мореплавания, для активных видов спорта и туристических путешествий.
Программа использует данные от ведущих глобальных и локальных моделей прогноза погоды, предоставляет широкий набор карт, а также инструментов для анализа и визуализации. Поддерживет различные высотные уровни, погодные слои и режимы отображения.
Список основных возможностей Windy.com:
- Поддерживает глобальные погодные модели: ECMWF, GFS (NOAA), ICON.
- Содержит дополнительные локальные модели: ICON EU, ICON-D2, AROME, NEMS, NAM, HRRR, ACCESS.
- Дает доступ к 51 погодной карте и параметрам: ветер, дождь, температуру, давление, индекс CAPE, зыбь и др.
- Визуализирует прогноз с помощью спутниковой съемки (NOAA, EUMETSAT, Himawari).
- Поддерживает 16 уровней высоты от поверхности до 13,5 км (FL450).
- Прогнозирует осадки, облачность, направление и силу ветра.
- Помогает сравнить разные модели прогнозов на одной платформе.
- Дает доступ к более чем 50 000 аэропортов (METAR, TAF, NOTAM, ИКАО, ИАТА).
- Содержит более 1500 точек для парапланеризма.
- Помогает выбрать места кайтсерфинга и серфинга: ветер и волны.
- Предлагает интерфейс на 40+ языках.
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