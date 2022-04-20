Wear OS by Google - инструмент, который расширяет возможности часов, синхронизируя их с телефоном. Присутствует возможность обращаться к Google Ассистенту, читать важные сообщения, отслеживать свою физическую активность и делать многое другое, не доставая телефон.

Основные возможности Wear OS by Google: