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Wear OS by Google для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.55.0.428053912 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:32,5 Мб
Wear OS by Google скриншот № 1
Wear OS by Google скриншот № 2
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Wear OS by Google скриншот № 4

Wear OS by Google - инструмент, который расширяет возможности часов, синхронизируя их с телефоном. Присутствует возможность обращаться к Google Ассистенту, читать важные сообщения, отслеживать свою физическую активность и делать многое другое, не доставая телефон.

Основные возможности Wear OS by Google:

  • Взаимодействие с Google Ассистентом.
  • Управление ежедневными делами, сообщая полезную информацию о времени поездок, ближайших бронированиях, статусах рейсов и о многом другом.
  • Возможность следить за своим здоровьем и поддерживать физическую форму, выполняя ежедневные цели по количеству шагов и баллам кардиотренировок.
  • Воспроизведение и управление музыкой во время занятий фитнесом, не отвлекаясь от тренировок.
  • Оповещение о входящих вызовах, чтение важных уведомлений, сообщений и писем прямо на экране часов.
  • Создание списков, просмотр запланированных мероприятий в календаре и оплата покупок с помощью часов.
  • Выбор из тысяч доступных циферблатов и настройка их по своему вкусу.
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