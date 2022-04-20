Wear OS by Google для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.55.0.428053912 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|32,5 Мб
Wear OS by Google - инструмент, который расширяет возможности часов, синхронизируя их с телефоном. Присутствует возможность обращаться к Google Ассистенту, читать важные сообщения, отслеживать свою физическую активность и делать многое другое, не доставая телефон.
Основные возможности Wear OS by Google:
- Взаимодействие с Google Ассистентом.
- Управление ежедневными делами, сообщая полезную информацию о времени поездок, ближайших бронированиях, статусах рейсов и о многом другом.
- Возможность следить за своим здоровьем и поддерживать физическую форму, выполняя ежедневные цели по количеству шагов и баллам кардиотренировок.
- Воспроизведение и управление музыкой во время занятий фитнесом, не отвлекаясь от тренировок.
- Оповещение о входящих вызовах, чтение важных уведомлений, сообщений и писем прямо на экране часов.
- Создание списков, просмотр запланированных мероприятий в календаре и оплата покупок с помощью часов.
- Выбор из тысяч доступных циферблатов и настройка их по своему вкусу.
Google Play Store 25.0.29-16 368909241
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта...
Бесплатный, простой и удобный в применении инструмент для установки и управления...
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно...
GO Keyboard – качественная сторонняя клавиатура увеличит скорость набора текста и избавит от...
Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать...
Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и...
Отзывы о программе Wear OS by Google
Admin
Отзывов о программе Wear OS by Google 2.55.0.428053912 пока нет, можете добавить...