Action Backup для Windows

Action Backup 3.6

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Описание Action Backup 3.6Описание   Скачать Action Backup 3.6СКАЧАТЬ (3,15 Мб) Скриншоты Action Backup 3.6Скриншоты (4)   Статистика Action Backup 3.6Статистика   Отзывы о Action Backup 3.6Отзывы (3)  
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4.62 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Action Backup - программа для организации простого, быстрого, удобного резервного копирования в домашних условиях, необходимой для вас информации по расписанию. Используя встроенный архиватор zip , утилита быстро и легко создает необходимый backup ваших данных.

Возможности Action Backup:

  • Удобный интерфейс для организации работы с заданиями (добавление, редактирование , удаление, настройка расписания выполнения)
  • Создание резервной копии выбранных данных в формате zip, по расписанию или по желанию пользователя
  • Поддержка архивов размером до 2 Гб
  • Установка пароля на архив
  • Поддержка инкрементного архивирования
  • Автоматическое формирование цепочки выполнения заданий (если время выполнения заданий совпадают)
  • Автоматическая проверка ранее созданных архивов на возможность их повреждения
  • Возможность архивации данных, даже если они заняты другими приложениями
  • Ведет журнал событий выполненных действий
Что нового в Action Backup 3.6?
  • создание образа диска без перезагрузки системы
  • удаление предыдущих архивов до или после выполнения операции резервного копирования
  • оптимизированы алгоритмы выполнения некоторых операций в программе
  • исправлены некоторые недочеты
Action Backup
Action Backup
Action Backup
Action Backup
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 306 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 106
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Action Backup

Игорь про Action Backup 2.5.10.130 [23-09-2014]

Наконец-то новая версия. Пользовался предыдущий - все ок, очень доволен. Разработчики снова удивили - новый функционал очень нужный и в то же время настолько прост и удобен в настройке, что с ним разберется даже ребенок. Вообще чувствуется основательная проработка всех функций программы на предмет удобства пользования со стороны обычного пользователя. Разработчики ещё раз молодцы: программа супер + постоянные акции при покупке. Рекомендую!
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GogerFF про Action Backup 2.1.1.112 [15-09-2013]

Спасибо за отличную прогу, в последнее время стал разорятся на платный софт после десятков лет пользования халявой... Не стал пробовать бесплатную и сразу на удачу купил лицензию и не прогадал, в добавок по акции прислали еще на два компа. Удобная, интуитивно понятная сразу с учетом того что ни разу не пользовался подобными программами, и в то же время имеет все необходимое. Хорошая рабочая лошадка выполняющяя свою работу, установил, за пять минут настроил и забыл до необходимости. Рекомендую!
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al_og про Action Backup 2.0.1.5 [06-03-2013]

Супер, отличная прога, использую у себя на предприятии, со своей работой справляется на все 100%, порадовала простота использования и широкий функционал. Разработчики так держать!
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