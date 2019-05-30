|
Action Backup 3.6
|
|
|
|Оцените программу!
4.62 из 5, всего оценок - 13
|
- Рейтинг программы - 4.62 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Action Backup - программа для организации простого, быстрого, удобного резервного копирования в домашних условиях, необходимой для вас информации по расписанию. Используя встроенный архиватор zip , утилита быстро и легко создает необходимый backup ваших данных.
Возможности Action Backup:
- Удобный интерфейс для организации работы с заданиями (добавление, редактирование , удаление, настройка расписания выполнения)
- Создание резервной копии выбранных данных в формате zip, по расписанию или по желанию пользователя
- Поддержка архивов размером до 2 Гб
- Установка пароля на архив
- Поддержка инкрементного архивирования
- Автоматическое формирование цепочки выполнения заданий (если время выполнения заданий совпадают)
- Автоматическая проверка ранее созданных архивов на возможность их повреждения
- Возможность архивации данных, даже если они заняты другими приложениями
- Ведет журнал событий выполненных действий
|
|Что нового в Action Backup 3.6?
- создание образа диска без перезагрузки системы
- удаление предыдущих архивов до или после выполнения операции резервного копирования
- оптимизированы алгоритмы выполнения некоторых операций в программе
- исправлены некоторые недочеты
|
|
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
WinHex 19.8
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards
Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий
R-Drive Image 6.2 build 6207
R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на
Acronis True Image 2019 23.5.1.17750
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и
Macrium Reflect 7.2.3957 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
AOMEI Backupper 4.6.3
AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы
|
|
Отзывы о программе Action Backup
Игорь про Action Backup 2.5.10.130 [23-09-2014]
Наконец-то новая версия. Пользовался предыдущий - все ок, очень доволен. Разработчики снова удивили - новый функционал очень нужный и в то же время настолько прост и удобен в настройке, что с ним разберется даже ребенок. Вообще чувствуется основательная проработка всех функций программы на предмет удобства пользования со стороны обычного пользователя. Разработчики ещё раз молодцы: программа супер + постоянные акции при покупке. Рекомендую!
1 | | Ответить
GogerFF про Action Backup 2.1.1.112 [15-09-2013]
Спасибо за отличную прогу, в последнее время стал разорятся на платный софт после десятков лет пользования халявой... Не стал пробовать бесплатную и сразу на удачу купил лицензию и не прогадал, в добавок по акции прислали еще на два компа. Удобная, интуитивно понятная сразу с учетом того что ни разу не пользовался подобными программами, и в то же время имеет все необходимое. Хорошая рабочая лошадка выполняющяя свою работу, установил, за пять минут настроил и забыл до необходимости. Рекомендую!
4 | 2 | Ответить
al_og про Action Backup 2.0.1.5 [06-03-2013]
Супер, отличная прога, использую у себя на предприятии, со своей работой справляется на все 100%, порадовала простота использования и широкий функционал. Разработчики так держать!
1 | | Ответить
|Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
|