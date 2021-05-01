Tiny Compass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nikolay Ananiev
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 642 | Статистика
|Размер:
|4,77 Мб
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Tiny Compass — простой в использовании компас для Android. Показывает направление на магнитный север. Помните, что электронный компас не очень надежен, не стоит полагаться на него в серьезных походах.
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Admin
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