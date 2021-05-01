Tiny Compass для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 642 | Статистика
Размер:4,77 Мб
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Tiny Compass — простой в использовании компас для Android. Показывает направление на магнитный север. Помните, что электронный компас не очень надежен, не стоит полагаться на него в серьезных походах.

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