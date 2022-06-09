AquaSnap для Windows

Описание
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Оценка: 4.10/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.23.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 992 | Статистика
Размер:4,12 Мб
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AquaSnap скриншот № 4

AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции, как Aero Snap, Aero Shake, Aero Stretch и Aqua Glass.

Aero Stretch позволяет изменять размеры окна путем растягивания его по вертикали, диагонали и горизонтали, функция Snap служит для выбора режима развертывания окон, а Aero Shake дает возможность "стряхнуть" все открытые окна кроме активного. Программа позволяет работать одновременно с несколькими мониторами.

Что нового в AquaSnap 1.23.15?
  • Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе AquaSnap

Fant про AquaSnap 1.23.8 [20-02-2021]

Если поставить файрвол, то видно, что каждое утро лезет в сеть, зачем не понятно
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