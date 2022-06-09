AquaSnap для Windows
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.23.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nurgo Software
|Категории:
|другое - Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 992 | Статистика
|Размер:
|4,12 Мб
AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции, как Aero Snap, Aero Shake, Aero Stretch и Aqua Glass.
Aero Stretch позволяет изменять размеры окна путем растягивания его по вертикали, диагонали и горизонтали, функция Snap служит для выбора режима развертывания окон, а Aero Shake дает возможность "стряхнуть" все открытые окна кроме активного. Программа позволяет работать одновременно с несколькими мониторами.
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Отзывы о программе AquaSnap
Fant про AquaSnap 1.23.8 [20-02-2021]
Если поставить файрвол, то видно, что каждое утро лезет в сеть, зачем не понятно
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