EASEUS Partition Master - мощный инструмент для работы с разделами жесткого диска. Позволяет быстро и лeгко создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение без потери данных, с использованием свободного места на диске. Поддерживает все распространенные типы накопителей, включая жесткие диски IDE, SATA и SCSI, а также портативные носители, подключаемые через интерфейсы USB и Firewire.
Возможности:
Поддерживает работу с дисками объёмом от 2GB до 4 ТВ, включая диски GPT и RAID-массивы
Создаeт и удаляет разделы любых типов
Конвертирование основных разделов в логические и наоборот
Скрывает или делает видимыми любые разделы
Изменяет размер и местонахождение разделов без потери данных
Копирование разделов для их переноса на другой жесткий диск без переустановки Windows
Поддержка файловых систем FAT16, FAT32, NTFS и EXT
Предварительный просмотр изменений в разделе перед их применением
Детальный просмотр информации о дисках, разделах и файловых системах
Инструмент Wipe Partition обеспечивает полное и безвозвратное удаление данных с выбранного раздела без возможности их восстановления
Функция Disk Surface Test обеспечит быстрое и аккуратное сканирование диска в поисках дефектных секторов
HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и
Отзывы о программе EASEUS Partition Master
alex про EASEUS Partition Master 10.8 Home [30-03-2016]
классная прога! я ей вытянул флешку,которая не читалась на моем DVD
а вот акронис мне не помог 3 | 2 | Ответить
(ерж про EASEUS Partition Master 10.8 Home [14-12-2015]
После сбоя файловой системы в RAW, файлы восстанавливаются, что касается папок и их названий, но большая часть файлов, особенно графических нечитаемы. Использую версию ПРО. 2 | 2 | Ответить
ShturmanHC про EASEUS Partition Master 9.2.2 Home [11-10-2013]
В Home версии отсутствует функция ресайза дисков, а в триальной Pro-версии она предлагается только за деньги. =( 3 | 3 | Ответить
Dmitry про EASEUS Partition Master 9.1.1 Home [04-08-2012]
Разработчики "забыли" добавить функцию "Create Partition", что превращает эту программу в абсолютно бесполезный инструмент... 4 | 7 | Ответить
Englisman in Shymkent про EASEUS Partition Master 9.1.1 Home [23-03-2012]
классная игрушка удаляет жесткий у меня характеристики улучшились , делает образы, очищает от мусора, увеличивает скорость инета, быстро загружает комп, оптимизирует систему и делает дефрагментацию диска и реестра , удаляет вредоносные программы и многое другое ... ! качай (потом пожалеешь)!!!!!!!!!! 9 | 12 | Ответить