Zortam Mp3 Media Studio для Windows

Zortam Mp3 Media Studio 24.65

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Описание Zortam Mp3 Media Studio 24.65Описание   Скачать Zortam Mp3 Media Studio 24.65СКАЧАТЬ (22,96 Мб) Скриншоты Zortam Mp3 Media Studio 24.65Скриншоты (5)   Статистика Zortam Mp3 Media Studio 24.65Статистика   Отзывы о Zortam Mp3 Media Studio 24.65Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Zortam Mp3 Media Studio - функциональный набор инструментов для работы с MP3 файлами, которая предоставляет широкие возможности для работы с ID3-тегами, а также позволяет извлекать аудиодорожки с CD дисков, осуществлять запись музыки на CD диски и конвертировать WAV в MP3 и обратно.

Ключевые особенности программы:

  • Автоматическое заполнение тегов, загруженных из Интернет базы Zortam Music.
  • Встроенный редактор MP3-тэгов ID3v1 и ID3v2.
  • Наличие медиапроигрывателя.
  • Встроенный MP3-органайзер.
  • Поиск песен в базе данных.
  • Возможность нормализации аудио.
  • Извлечение аудиодорожек с CD дисков с последующим сохранением в формате MP3 и WAV.
  • Пакетная конвертация файлов WAV в MP3 и наоборот.
  • Запись аудио CD.
  • Менеджер плэй-листов.
  • Поиск дубликатов MP3 файлов.
  • Одновременное переименование большого количества файлов с использованием информации из ID3 тегов.
  • Экспорт тэгов в HTML файл.
Что нового в Zortam Mp3 Media Studio 24.65?
  • Улучшения в работе программы и исправления ошибок
Скриншоты Zortam Mp3 Media Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы4 дня
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 000
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы - Конверторы - Плееры
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Отзывы о программе Zortam Mp3 Media Studio

pspcso про Zortam Mp3 Media Studio 12.60 [07-09-2011]

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