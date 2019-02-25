Mp3tag 2.93
Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах
TagScanner 6.0.33
TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. TagScanner переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их
Pistonsoft MP3 Tags Editor 2.7
Pistonsoft MP3 Tags Editor - удобный редактор тегов аудио файлов формата MP3, WMA, OGG и ASF. Эта программа поможет упорядочить вашу большую коллекцию музыкальных
mp3Tag Pro 9.5
mp3Tag - программа для удобного просмотра и редактирования mp3-тэгов всех версий (включая ID3v2)
Tag&Rename 3.9.15
Tag&Rename - утилита служит для создания и сортировки больших массивов/архивов музыкальных медиафайлов
MusicSort Platinum 4.8.9.52
MusicSort - менеджер аудио файлов. Поможет быстро рассортировать и переименовать музыку. Поддреживает работу с mp3-тегами