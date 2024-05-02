Abyssmedia ID3 Tag Editor - это удобный инструмент для редактирования ID3-тегов аудиофайлов с простым интерфейсом, поддерживающий различные форматы, такие как MP3, WMA, OGG Vorbis и APE. Приложение призвано помочь пользователям организовать свою музыкальную коллекцию, изменить метаданные перед копированием на устройства, такие как iPod или MP3-плееры.

Основные возможности приложения Abyssmedia ID3 Tag Editor:

Редактирование номера трека, названия, исполнителя, альбома, года, жанра, комментария и авторских прав.

Возможность копирования и вставки тегов, удаление метаданных из файлов и быстрая обработка изменений.

Интегрированный файловый проводник для быстрого поиска и доступа к аудиофайлам на компьютере.

Загрузка музыки во внешний медиаплеер и отключение ассоциаций файлов для различных форматов.

Возможность обновления отображаемой информации одним нажатием кнопки.

Хотя приложение обеспечивает базовый набор функций для редактирования ID3-тегов, оно не поддерживает пакетную обработку и работу с обложками альбомов. Тем не менее, Abyssmedia ID3 Tag Editor представляет собой простой и бесплатный инструмент для тех, кто ищет удобный способ редактирования метаданных аудиофайлов.