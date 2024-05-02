Abyssmedia ID3 Tag Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Tag редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4.67 Мб
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Abyssmedia ID3 Tag Editor - это удобный инструмент для редактирования ID3-тегов аудиофайлов с простым интерфейсом, поддерживающий различные форматы, такие как MP3, WMA, OGG Vorbis и APE. Приложение призвано помочь пользователям организовать свою музыкальную коллекцию, изменить метаданные перед копированием на устройства, такие как iPod или MP3-плееры.
Основные возможности приложения Abyssmedia ID3 Tag Editor:
- Редактирование номера трека, названия, исполнителя, альбома, года, жанра, комментария и авторских прав.
- Возможность копирования и вставки тегов, удаление метаданных из файлов и быстрая обработка изменений.
- Интегрированный файловый проводник для быстрого поиска и доступа к аудиофайлам на компьютере.
- Загрузка музыки во внешний медиаплеер и отключение ассоциаций файлов для различных форматов.
- Возможность обновления отображаемой информации одним нажатием кнопки.
Хотя приложение обеспечивает базовый набор функций для редактирования ID3-тегов, оно не поддерживает пакетную обработку и работу с обложками альбомов. Тем не менее, Abyssmedia ID3 Tag Editor представляет собой простой и бесплатный инструмент для тех, кто ищет удобный способ редактирования метаданных аудиофайлов.
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