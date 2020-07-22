Radiocent - бесплатная программа для прослушивания любой радиостанции в мире через Интернет. Присутствует более 50 тысяч радиостанций, отсортированных по музыкальным жанрам и странам с возможностью поиска каналов по названию, музыкальному жанру или битрейту. Понравившийся трек можно записать на ПК в формате МР3.
Возможности:
Сохранение и запись треков в режиме реального времени. Трек записывается полностью (от первой до последней секунды), не зависимо от времени начала записи.
Простой MP3-плеер для воспроизведения записанных треков с online радио.
Поиск радиостанций по названию, жанру, стране вещания и качеству трансляции.
Добавление любимых радиостанций в избранное.
История прослушанных радиостанций.
Поиск радиостанций по жанру, названию, качеству ретрансляции.
Онлайн-телевидение с разнообразными тематическими каналами (общефедеральные, музыкальные, новостные, общеобразовательные, такие как: РТР Планета, Россия 24, РБК и др.).
Удобный плейлист с разбивкой по жанрам (Classical, Rock, Metal, Alternative, Ska, Gospel, Sports, Reggae, 70s, 80s, 90s, Blues, Rnb, Folk, Country, Ambient, College, Comedy, Contemporary, Dance, Electric, Funk, House, Industrial, Jazz, Latin, Mixed, News, Oldies, Pop, Punk, Rap, Talk, Techno, Top 40, Trance, Urban, World и др.).
ComboPlayer - бесплатная программа с простым и удобным интерфейсом, которая без труда сможет заменить телевизор. Теперь вы сможете смотреть любимые ТВ передачи, не
Отзывы о программе Radiocent
Anna про Radiocent 3.5.0.97 [19-07-2020]
Онлайн-телевидение с разнообразными тематическими каналами (общефедеральные, музыкальные, новостные, общеобразовательные, такие как: РТР Планета, Россия 24, РБК и др.).
Удобный плейлист с разбивкой по жанрам (Classical, Rock, Metal, Alternative, Ska, Gospel, Sports, Reggae, 70s, 80s, 90s, Blues, Rnb, Folk, Country, Ambient, College, Comedy, Contemporary, Dance, Electric, Funk, House, Industrial, Jazz, Latin, Mixed, News, Oldies, Pop, Punk, Rap, Talk, Techno, Top 40, Trance, Urban, World и др.).ГДЕ ТЕЛЕВИЗОР? ПОХОЖА НА РАДИО МАСТЕР,тоже ТЕЛЕВИЗОРА НЕТ! | | Ответить
ELFozavr про Radiocent 3.5.0.97 [10-11-2019]
Скачал с официального сайта (версия 3.5 26....)
При установке - все галочки дополнительного программного обеспечения (яндекс - набор) сняты по умолчанию и не устанавливаются в тихую, без вашего ведома.
Антивирус Касперский, Битдефендр - не ругаются на программу.
После установки при первом запуске появляется небольшое окошко с предложением обновить список радиостанций, с двумя кнопками "ОК" и "Отмена". При нажатии на "ОК" - список обновляется секунд за 10 и открывается сама программа с огромным списком радиостанций мира.
Окно программы в приятных синих тонах. Небольшое. С абсолютным минимумом функциональных кнопок. Систему не грузит.
Есть возможность сортировать станции по битрейду (от 8 до 64, от 64 до 128, от 128 до 320), жанрам (48!!), странам (148) - на момент написания отзыва.
Три варианта записи: запись текущего трека с начала; запись текущего трека с начала и все последующие; запись потока с текущего момента. Пишет в формате *.mp3, в качестве зависимом от качества, в котором транслируется радио.
Возможность добавления понравившихся радиостанций во вкладу "Избранное". А так же своих радиостанций во вкладку "Мои станции" с заданием названия и URL станции.
Спасибо за информацию о существовании подобной программы. Без СофтПортала не обратил бы внимания на неё.
Слушаю и наслаждаюсь. 4 | 2 | Ответить
хз про Radiocent 3.5.0.97 [10-05-2019]
перестал работать на винд7-проверьте подключение к сети-с сетью все в норме 2 | 3 | Ответить
Дмитрий про Radiocent 3.5.0.97 [04-03-2019]
Хорошая программа, жаль только нет раздела нью-эйдж. А так реально есть только две нормальные программы: эта и Radio Sure. Спасибо разработчикам за эту программу. 2 | 2 | Ответить
Саша про Radiocent 3.5.0.97 [18-09-2018]
Сегодня скачал с оф сайта. На вин ХР летает. 3 | 2 | Ответить