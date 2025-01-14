Календарь овуляции: Ледитаймер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vipos Apps
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 8 226 | Статистика
|Размер:
|12.96 Мб
|СКАЧАТЬ
календарь овуляции: Ледитаймер — удобный календарь критических дней у женщин. Программа позволяет отслеживать различные периоды в течении месяца, отмечая их различными цветами в календаре. Также есть возможность отмечать дни сексуальной активности или посещения доктора.
- Исправлены ошибки.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Ваш надежный спутник в мире здорового питания. Позволяет отслеживать калории, белки, жиры...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю набор разных звуков в...
Калорийка - полезная программа для пользователей, которых интересуют калории, подсчет...
Приложение для женщин, предлагающее комплексную программу домашних тренировок,...
Отзывы о программе Календарь овуляции: Ледитаймер
Ирина про календарь овуляции: Ледитаймер 4.2.9 для Android [02-02-2016]
Спасибо за календарь.. но у меня не открывается на моем телефоне (((
Но я нашла отличное приложение Woman Calendar from Zaya. И пользуюсь теперь ним.
6 | 6 | Ответить