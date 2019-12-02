АнтиКонтрафакт Алко - бесплатное приложение, разработанное Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которое позволяет:

Определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС

Определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке

Найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции

Сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка

Пользоваться программой очень просто - с помощью камеры мобильного устройства необходимо отсканировать акцизную марку (либо штрихкод на чеке), после чего приложение самостоятельно осуществляет сверку с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС) и демонстрирует на экране результаты проверки.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.