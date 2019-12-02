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АнтиКонтрафакт Алко для Android

АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для Android

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Описание АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для AndroidОписание   Скачать АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (5,79 Мб) Скриншоты АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для AndroidОтзывы (7)  
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АнтиКонтрафакт Алко - бесплатное приложение, разработанное Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которое позволяет:

  • Определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС
  • Определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке
  • Найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции
  • Сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка

Пользоваться программой очень просто - с помощью камеры мобильного устройства необходимо отсканировать акцизную марку (либо штрихкод на чеке), после чего приложение самостоятельно осуществляет сверку с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС) и демонстрирует на экране результаты проверки.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Что нового в АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для Android?
  • Добавлена возможность сохранения продукции в избранное, просмотра ближайших точек продаж соответствующей продукции.
  • Небольшие исправления и улучшения.
АнтиКонтрафакт Алко
АнтиКонтрафакт Алко
АнтиКонтрафакт Алко
АнтиКонтрафакт Алко
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10 835
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе АнтиКонтрафакт Алко

Вова про АнтиКонтрафакт Алко 1.4.0 для Android [29-03-2018]

Если не пишет ничего, значит паленку купили,я так думаю
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Серж про АнтиКонтрафакт Алко 1.3.4 для Android [04-02-2018]

Включил интернет, сканер навел всё сделал как написано в инструкции .... И он задумался, ждал-ждал ответа не получил. В чем мулька так и не понял. ?????
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Ирина про АнтиКонтрафакт Алко 1.3.4 для Android [04-02-2018]

Положительные отзывы об этой программе пишут только сами разработчики или по их просьбе родственники или друзья. Ставлю за эту программу кол. Сейчас удалю. Сканируется первая часть марки, затем программа пишет секунду сканируется вторая часть марки и эта секунда длится вечность. На этом все, никакой информации. И это не в камере причина. У меня хорошая камера андроид 2017г выпуска.
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Александр про АнтиКонтрафакт Алко 1.3.4 для Android [30-12-2017]

Программа хорошая, всё отлично работает!
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влад про АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для Android [27-12-2017]

работает только на телефонах с хорошим фотоаппаратом
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