HashTools для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 224 | Статистика
Размер:5,44 Мб
СКАЧАТЬ
HashTools скриншот № 1

HashTools - бесплатная и простая в использовании программа, позволяющая быстро определить контрольную сумму файлов. Пользоваться утилитой очень просто - достаточно выбрать файл или папку и указать алгоритм определения контрольной суммы.

Поддерживается генерирование контрольных сумм при помощи CRC32, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 и SHA512. Отчет можно сохранить в виде SFV файла.

Что нового в HashTools 4.4?
  • Улучшены производительность и стабильность программы
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать UnlockerUnlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда...

скачать ScannerScanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей....

скачать IObit UnlockerIObit Unlocker 1.2.0.1

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых...

скачать DeadLockDeadLock 1.4

Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним...

скачать LockHunterLockHunter 3.4.2

LockHunter - утилита для корректного удаления заблокированных файлов. Программа отображает...

скачать USB Image ToolUSB Image Tool 1.81

Простая в использовании портативная программа, которая позволяет вам легко создавать и...

Отзывы о программе HashTools

Знаток про HashTools 4.1 [12-09-2018]

Требет:
NETFramework 4.6

У меня это версия в онлайне режиме НЕ запускается.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв