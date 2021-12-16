HashTools - бесплатная и простая в использовании программа, позволяющая быстро определить контрольную сумму файлов. Пользоваться утилитой очень просто - достаточно выбрать файл или папку и указать алгоритм определения контрольной суммы.

Поддерживается генерирование контрольных сумм при помощи CRC32, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 и SHA512. Отчет можно сохранить в виде SFV файла.