HashTools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Binary Fortress Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 224 | Статистика
|Размер:
|5,44 Мб
|СКАЧАТЬ
HashTools - бесплатная и простая в использовании программа, позволяющая быстро определить контрольную сумму файлов. Пользоваться утилитой очень просто - достаточно выбрать файл или папку и указать алгоритм определения контрольной суммы.
Поддерживается генерирование контрольных сумм при помощи CRC32, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 и SHA512. Отчет можно сохранить в виде SFV файла.
- Улучшены производительность и стабильность программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе HashTools
Знаток про HashTools 4.1 [12-09-2018]
Требет:
NETFramework 4.6
У меня это версия в онлайне режиме НЕ запускается.
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