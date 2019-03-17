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K-Lite Codec Pack Update для Windows

K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316

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Описание K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316Описание   Скачать K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316СКАЧАТЬ (19,75 Мб) Скриншоты K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316Скриншоты (1)   Статистика K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316Статистика   Отзывы о K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316Отзывы (17)  
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4.61 из 5, всего оценок - 231
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K-Lite Codec Pack Update - обновление для популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack - универсальное решение для проигрывания большинства видео и аудио файлов.

Это обновление применимо для всех пакетов серии, а именно K-Lite Codec Pack в различных вариантах (Lite, Basic, Standard, Full и Mega).

Что нового в K-Lite Codec Pack Update 14.8.6 Build 20190316?
  • Обновлен MPC-HC до версии 1.8.5.0
  • Обновлены LAV Filters до версии 0.74
  • Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.3.8
  • Обновлен GraphStudioNext до версии 0.7.1.53
  • Обновлен DirectVobSub to xy-VSFilter до версии 8.2.0.802
  • Исправлены ошибки
K-Lite Codec Pack Update
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)19 / 193 020
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе K-Lite Codec Pack Update

Bolt про K-Lite Codec Pack Update 9.7.4 Build 2013-01-28 [31-01-2013]

не ставится на вин7 отказывается напроч
10 | 14 | Ответить

Аркадий про K-Lite Codec Pack Update 8.5.2 Build 2012-03-12 [14-03-2012]

А если я предыдущие обновы не ставил, то можно сразу эту поставить? И что значи "старые версии просто удаляются"? Удаляются самой программой?
10 | 35 | Ответить

vianor про K-Lite Codec Pack Update 7.8.4 Build 2011-10-17 [24-10-2011]

Спасибо,просто грузить ,еще проще установить ;-))
5 | | Ответить

evgen про K-Lite Codec Pack Update 7.2.8 Build 2011-07-06 [24-07-2011]

очень хорошая программа, решила все проблемы с нераспознанными форматами, богатая библиотека форматов!!! спасибо softportal!!!
5 | | Ответить

вопрос про K-Lite Codec Pack Update 7.0.7 Build 2011-03-24 [26-03-2011]

а если вооще ети кодеки у меня пока не стоят этот набор установится?
6 | 22 | Ответить

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