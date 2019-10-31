|
TapinRadio 2.12.3
|
|
|
|Оцените программу!
4.48 из 5, всего оценок - 57
|
- Рейтинг программы - 4.48 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Tapinradio - простое интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается более 15 000 станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, WMA, OGG, AAC. Достаточно пользовательских настроек.
Особенности программы:
- Постоянно обновляемая база данных радиостанций.
- Поддерживает основные форматы интернет радио: MP3, WMA, OGG, AAC и т.д.
- Запись как отдельных треков, так и непрерывная запись.
- Быстрый и удобный поиск по континентам, по жанрам, по странам.
- При желании и поддержке радиостанции эфир можно разделять на отдельные композиции.
- Графический эквалайзер.
- Автоматическая проверка на обновление программы и станций.
- Создание раздела избранных станций по группам.
- Таймер на выключение.
- Поддержка работы через прокси.
|
|Что нового в TapinRadio 2.12.3?
|
|
ТОП-сегодня раздела "Радио, TV плееры"
IP-TV Player 49.4
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных потоков HTTP, ТВ-тюнеров через WDM-драйвер, индивидуальными настройками
ComboPlayer 2.7.6
ComboPlayer - бесплатная программа с простым и удобным интерфейсом, которая без труда сможет заменить телевизор. Теперь вы сможете смотреть любимые ТВ передачи, не
Torrent TV плеер 3.27
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
OttPlayer 1.1.0
Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и позволяет объединить все ваше ТВ
в одном приложении. Дает возможность
ACE Stream 3.1.32
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и
VKMusic 4.83.1
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует
|
|
Отзывы о программе TapinRadio
Vlad про TapinRadio 2.09.7 [17-06-2018]
TapinRadio 2.09.6
При установке программы на выбор доступна установка portable версии.Удается прослушать большинство интернет(радио)станций.На станциях с которыми есть связь обычно звучит "поддерживаемый формат файла"разных потоков аудиокодеков.На многих станциях есть возможность выбирать битрейт.Меню выбора станций переделано - в новой версии программы список из 15000
станций отсутствует,но быстро скачиваются небольшие группы по поисковому запросу.Станции не "загораживают друг друга",не виснут на экране,есть список избранного.Возможно осуществлять поиск по названию станции,по жанрам,регионам - в том числе и Россия,в том числе и латиницей(но не по FM частотам радиопередатчиков - которые отличаются в разных регионах и не всегда совпадают с интернет версиями названий).Регулировка настроек графического эквалайзера свыше +5 Дб может привести к значительному искаженю звука ,что хорошо заметно по индикатору уровня амплитуды звука.В меню программы тображаются обложки дисков,иногда есть тексты песен и есть ссылки в market.На их официальном сайте есть более сложный вариант - RadioMaximus .
| | Ответить
Vlad про TapinRadio 2.09.7 [26-05-2018]
TapinRadio 2.09.6
При установке программы на выбор доступна установка portable версии.Удается прослушать большинство интернет(радио)станций.На станциях с которыми есть связь обычно звучит "поддерживаемый формат файла" от разных потоков аудиокодеков.На многих станциях есть возможность выбирать битрейт.Меню выбора станций переделано - в новой версии программы список
из 15000 станций отсутствует,но быстро скачиваются небольшие группы по поисковому запросу.Станции не "загораживают друг друга",не виснут на экране,есть список избранного.Возможно осуществлять поиск по названию станции,по жанрам,регионам - в том числе и Россия,в том числе и латиницей(но не по FM частотам радиопередатчиков - которые отличаются в разных регионах и не всегда совпадают с интернет версиями названий).Регулировка настроек графического эквалайзера свыше +5 Дб может привести к значительному искаженю звука ,что хорошо заметно по индикатору уровня амплитуды звука.Отображаются обложки дисков,иногда есть тексты песен.Есть ссылки в marketы.На официальном сайте доступны более сложные варианты программ интернет-радио .
1 | | Ответить
Torps про TapinRadio 2.07.4 [27-09-2017]
Программа стала платной!
| | Ответить
Torps про TapinRadio 2.07.2 [31-08-2017]
ВНИМАНИЕ!
С версии 7.06 программа перестала быть бесплатной! Я обновился - и вот, вуаля, 14 days trial period.
| 2 | Ответить
Torps в ответ Torps про TapinRadio 2.08.1 [15-11-2017]
2.06
| | Ответить
Микки про TapinRadio 2.06.3 [23-07-2017]
При скачивании с сайта разработчиков, программа платная. Триал на 14 дней.
| | Ответить
Слон в ответ Микки про TapinRadio 2.06.3 [18-10-2017]
А вас это удивляет?
В описании ведь указано, что программа с ограничением в 14 дней работы.
| | Ответить
|Читать все отзывы (34) / Добавить отзыв
|