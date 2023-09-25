Remote Computer Manager для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение:30 дней
Версия:6.5.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Администрирование
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Размер:3,49 Мб
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Remote Computer Manager - программа для удаленного управления питанием компьютеров локальной сети, которая позволяет сетевым администраторам централизованно управлять сетевыми компьютерами и делать удаленное выключение, включение, перезагрузку, переход в спящий режим, завершение сеанса и другие операции для ПК под управлением Windows и Linux. Удаленные операции могут быть выполнены вручную или автоматически в соответствии с установленным графиком.

Основные возможности Remote Computer Manager:

  • Операции с процессами (отображение списка, завершение процессов) на удаленных компьютерах.
  • Просмотр реестра на сетевых ПК.
  • Просмотр журнала событий на сетевых компьютерах.
  • Возможность удаленной работы с командной строкой.
  • Запуск (выполнение) приложений и файлов на удаленных ПК.
  • Возможность снятия скриншотов на сетевых ПК.
  • Выполнение операций с файлами (передача, получение, копирование, перемещение, переименование и удаление) на компьютерах локальной сети.
  • Выполнение операций с реестром (создание ключей, добавление/редактирование значений) на сетевых ПК.
  • Установка пакетов MSI на удаленные ПК.
  • Удаленное выключение, перезагрузка, выключение ПК.
  • Отправление сообщений на сетевые компьютеры.
  • Обзор файлов на компьютерах по локальной сети и многое другое.
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