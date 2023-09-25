Remote Computer Manager - программа для удаленного управления питанием компьютеров локальной сети, которая позволяет сетевым администраторам централизованно управлять сетевыми компьютерами и делать удаленное выключение, включение, перезагрузку, переход в спящий режим, завершение сеанса и другие операции для ПК под управлением Windows и Linux. Удаленные операции могут быть выполнены вручную или автоматически в соответствии с установленным графиком.

Основные возможности Remote Computer Manager: