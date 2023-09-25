Remote Computer Manager для Windows
|Оценка:
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|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|6.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|S.K. Software
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 504 | Статистика
|Размер:
|3,49 Мб
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Remote Computer Manager - программа для удаленного управления питанием компьютеров локальной сети, которая позволяет сетевым администраторам централизованно управлять сетевыми компьютерами и делать удаленное выключение, включение, перезагрузку, переход в спящий режим, завершение сеанса и другие операции для ПК под управлением Windows и Linux. Удаленные операции могут быть выполнены вручную или автоматически в соответствии с установленным графиком.
Основные возможности Remote Computer Manager:
- Операции с процессами (отображение списка, завершение процессов) на удаленных компьютерах.
- Просмотр реестра на сетевых ПК.
- Просмотр журнала событий на сетевых компьютерах.
- Возможность удаленной работы с командной строкой.
- Запуск (выполнение) приложений и файлов на удаленных ПК.
- Возможность снятия скриншотов на сетевых ПК.
- Выполнение операций с файлами (передача, получение, копирование, перемещение, переименование и удаление) на компьютерах локальной сети.
- Выполнение операций с реестром (создание ключей, добавление/редактирование значений) на сетевых ПК.
- Установка пакетов MSI на удаленные ПК.
- Удаленное выключение, перезагрузка, выключение ПК.
- Отправление сообщений на сетевые компьютеры.
- Обзор файлов на компьютерах по локальной сети и многое другое.
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