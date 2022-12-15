UltraViewer - программа, которая поможет вам дистанционно управлять компьютером. UltraViewer предназначен для удаленной поддержки клиентов или партнеров. Таким образом, вы можете демонстрировать свой рабочий стол, или при необходимости, осуществлять полный контроль над удаленным компьютером.

Присутствует общий доступ к файлам, возможность общаться в чате, а также имеется возможность управлять несколькими компьютерами одновременно или предоставлять общий доступ к своему рабочему столу нескольким компьютерам.

Программа позволяет устанавливать безопасные соединения - функция, которая может пригодиться при оказании поддержки бизнес-клиентам, у которых могут храниться конфиденциальные данные на компьютере.

Особенности UltraViewer: