UltraViewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|UltraViewer
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,7 Мб
UltraViewer - программа, которая поможет вам дистанционно управлять компьютером. UltraViewer предназначен для удаленной поддержки клиентов или партнеров. Таким образом, вы можете демонстрировать свой рабочий стол, или при необходимости, осуществлять полный контроль над удаленным компьютером.
Присутствует общий доступ к файлам, возможность общаться в чате, а также имеется возможность управлять несколькими компьютерами одновременно или предоставлять общий доступ к своему рабочему столу нескольким компьютерам.
Программа позволяет устанавливать безопасные соединения - функция, которая может пригодиться при оказании поддержки бизнес-клиентам, у которых могут храниться конфиденциальные данные на компьютере.
Особенности UltraViewer:
- Безопасный удаленный доступ.
- Общий доступ к файлам.
- Встроенный чат.
- Возможность управлять несколькими компьютерами одновременно или предоставлять общий доступ к своему рабочему столу нескольким компьютерам.
Ammyy Admin - небольшая портативная программа, с помощью которой можно быстро и безопасно...
AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру....
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее...
TightVNC - бесплатная кроссплатформенная программа, с помощью которой можно осуществлять...
Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы...
WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или...
Отзывы о программе UltraViewer
Admin
Отзывов о программе UltraViewer 6.6.8 пока нет, можете добавить...