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FBackup 8.0.120
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3.40 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 3.40 из 5
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FBackup - программа для автоматического резервного копирования на любой USB/Firewire накопитель, локальный, или сетевой диск. Позволяет резервировать данные с локальных дисков (включая подключенные через USB) на другие USB/Firewire накопители, или подключенные сетевые ресурсы.
Возможно создание стандартных zip архивов (когда используется режим полного копирования), или точных копий источника без выполнения упаковки (использование зеркального режима резервирования).
Особенности:
- Автоматическое резервирование
- zip-упаковка резервных копий. Использует компрессию ZIP64, позволяющую создавать архивы размером более 2GB. Архивы можно защищать паролем, который будет запрошен при извлечении данных из них
- Единожды настроив профиль резервного копирования, можно запускать его вручную или через планировщик по расписанию.
- Для каждого профиля резервного копирования можно задать действие, которое будет выполнено до, или после
- Множественные назначения резервирования (на жесткие диски, внешние USB/Firewire диски, или смонтированный сетевой диск)
- Поддержка плагинов для резервирования и восстановления настроек определенных программ и их специальных данных
- Автоматические обновления
- Архивирование открытых файлов
Программа используется для создания резервных копий файлов, не рекомендуется для резервного копирования системы полностью (создания образов).
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|Что нового в FBackup 8.0.120?
- Улучшена поддержка языков.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе FBackup
Евгений про FBackup 7.3.403 [16-08-2018]
Спасибо! Отлично работает, то что нужно!
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Андрей про FBackup 7.1.251 [25-12-2017]
Нет русского языка.
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Krot в ответ Андрей про FBackup 7.1.251 [26-12-2017]
Почти есть.
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Александр про FBackup 5.4.813 [13-08-2015]
Искал замену SecondCopy и CobianBackup в одном флаконе. Наткнулся на FBackup. Читал описание и таял от удовольствия. Скачал, поставил, запустил и получил по морде - файлы из сети бесплатная версия не берёт. Удалил. Хотя, конечно, жаль (как говорил классик)
2 | 3 | Ответить
Дмитрий про FBackup 5.0.389 [06-03-2014]
а где русский язык в интерфейсе? в настройках стоит только английский..
19 | 12 | Ответить
Владимир про FBackup 5.0.325 [21-01-2014]
в 4ой версии не понятно как выделять папки для архивирования. Ставит крестик а что это выделено или наоброт не включать. Кнопка удалить удаляет всё и вся и не спрашивает предупреждения. Системные файлы не все может резервировать
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