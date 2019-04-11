FBackup для Windows

FBackup 8.0.120

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Описание FBackup 8.0.120Описание   Скачать FBackup 8.0.120СКАЧАТЬ (87,55 Мб) Скриншоты FBackup 8.0.120Скриншоты (8)   Статистика FBackup 8.0.120Статистика   Отзывы о FBackup 8.0.120Отзывы (9)  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.40 из 5
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FBackup - программа для автоматического резервного копирования на любой USB/Firewire накопитель, локальный, или сетевой диск. Позволяет резервировать данные с локальных дисков (включая подключенные через USB) на другие USB/Firewire накопители, или подключенные сетевые ресурсы.

Возможно создание стандартных zip архивов (когда используется режим полного копирования), или точных копий источника без выполнения упаковки (использование зеркального режима резервирования).

Особенности:

  • Автоматическое резервирование
  • zip-упаковка резервных копий. Использует компрессию ZIP64, позволяющую создавать архивы размером более 2GB. Архивы можно защищать паролем, который будет запрошен при извлечении данных из них
  • Единожды настроив профиль резервного копирования, можно запускать его вручную или через планировщик по расписанию.
  • Для каждого профиля резервного копирования можно задать действие, которое будет выполнено до, или после
  • Множественные назначения резервирования (на жесткие диски, внешние USB/Firewire диски, или смонтированный сетевой диск)
  • Поддержка плагинов для резервирования и восстановления настроек определенных программ и их специальных данных
  • Автоматические обновления
  • Архивирование открытых файлов

Программа используется для создания резервных копий файлов, не рекомендуется для резервного копирования системы полностью (создания образов).

Что нового в FBackup 8.0.120?
  • Улучшена поддержка языков.
  • Исправлены ошибки.
FBackup
FBackup
FBackup
FBackup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 544
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе FBackup

Евгений про FBackup 7.3.403 [16-08-2018]

Спасибо! Отлично работает, то что нужно!
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Андрей про FBackup 7.1.251 [25-12-2017]

Нет русского языка.
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Krot в ответ Андрей про FBackup 7.1.251 [26-12-2017]

Почти есть.
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Александр про FBackup 5.4.813 [13-08-2015]

Искал замену SecondCopy и CobianBackup в одном флаконе. Наткнулся на FBackup. Читал описание и таял от удовольствия. Скачал, поставил, запустил и получил по морде - файлы из сети бесплатная версия не берёт. Удалил. Хотя, конечно, жаль (как говорил классик)
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Дмитрий про FBackup 5.0.389 [06-03-2014]

а где русский язык в интерфейсе? в настройках стоит только английский..
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Владимир про FBackup 5.0.325 [21-01-2014]

в 4ой версии не понятно как выделять папки для архивирования. Ставит крестик а что это выделено или наоброт не включать. Кнопка удалить удаляет всё и вся и не спрашивает предупреждения. Системные файлы не все может резервировать
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