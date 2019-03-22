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AVS Video Editor 9.0.2.332
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4.52 из 5, всего оценок - 98
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- Рейтинг программы - 4.52 из 5
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AVS Video Editor - полнофункциональный редактор для создания профессионального высококачественного видео. Позволяет произвести захват видео, наложить разнообразные эффекты, создавать и записывать DVD, экспортировать фильмы в различные видеоформаты, преобразовывать видео для iPod, PSP, мобильных телефонов и других портативных устройств. Имеется более 200 эффектов, большое количество фильтров и переходов, с помощью которых можно создать качественное видео и слайд-шоу.
Позволяет редактировать эпизоды, звук, добавлять информацию из различных внешних устройств, прожигать DVD и MPEG4, создавать меню фильмов. Алгоритм автоматического определения сцены позволяет быстро перемещаться, редактировать файлы и предотвращает ошибки при нарезке и комбинировании файлов. Отдельная настройка параметров и характеристик видео и аудио. Встроенная утилита Audio Editor позволяет редактировать и микшировать звуковые дорожки для создаваемых фильмов.
Особенности:
- Редактирование видео почти всех форматов, включая HD.
- Объединять фотографии, видео и аудио файлов в один фильм.
- Точное редактирование видео с помощью временной шкалы.
- Создание собственных титров.
- Коррекция цвета изображения.
- Создание меню диска, настройка и добавление фоновой музыки.
- Ускоренное HD-видео редактирование, благодаря встроенной технологии кэш видео.
- Захват любой части экрана - создание видео-руководств и учебного видео
- Виртуальная поддержка всех видео форматов.
- Запись DVD, CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, Blu-ray.
- Захват видео с внешних устройств (HDV/DV, micro DV и аналоговые видеокамеры VHS, TV, Hi8, 8mm, VCRs, TV тюнеры и WEB камеры).
- Видео-оптимизация.
- Автоматическое нахождение нужной части.
- Удобные средства и интерфейс. Смена цветовой схемы интерфейса.
Поддерживаемые форматы: .3g2, .3gp, .amv, .asf, .avi, .cdg, .dat, .divx, .dpg, .dv, .dvr-ms, .f4p, .f4v, .flc, .fli, .flv, .gvi, .ifo, .ivf, .ivr, .m1v, .m2t, .m2v, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp2, .mp4, .mpe, .mpeg, .mpg, .mts, .mtv, .mvv, .nsv, .ogg, .ogv, .ppt, .qt, .ram, .rm, .rmvb, .svi. .swf, .tod, .tp, .ts, .vob, .vro, .webm, .wmv, .xvid, index.bdm и многие другие.
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Отзывы о программе AVS Video Editor
никита про AVS Video Editor 8.0.3.303 [26-11-2017]
ваще классная вещь
всё что хотел, сделал.
Удобно и быстро.
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Оператор про AVS Video Editor 8.0.1.300 [30-08-2017]
Прога говно полное, украла 3 дня моего времени, монтировал ролик по итогу создала файл в 10 кб и досвидания. Не тратьте время даже.
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Андрей про AVS Video Editor 7.5.1.288 [06-07-2017]
Скачал прогу, все работает как нужно, спасибо
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Анатолий про AVS Video Editor 7.4.1.281 [02-06-2017]
Кнопка для наложения текста в видео имеется, но она пустая,отсутствуют варианты текста.
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олег про AVS Video Editor 7.2.1.269 [27-02-2016]
пропиши в биосе дату на год раньше и пользуйся скок хочешь главное чтоб не было доступа в интернет (во время пользования программой)
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