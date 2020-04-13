GameLoop для Windows

GameLoop 3.21.598.100

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Описание GameLoop 3.21.598.100Описание   Скачать GameLoop 3.21.598.100СКАЧАТЬ (1,42 Мб) Скриншоты GameLoop 3.21.598.100Скриншоты (7)   Статистика GameLoop 3.21.598.100Статистика   Отзывы о GameLoop 3.21.598.100Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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GameLoop - отличный Android-эмулятор, благодаря которому можно играть в разнообразные мобильные игры прямо на своем ПК с помощью клавиатуры и мыши. Приложение заточено для запуска Call of Duty Mobile, но может работать и с другими играми из своего каталога. Имеется сортировка игр по жанрам, встроенный поиск и пр.

В настройках присутствует возможность выбрать количество задействованных ядер процессора, разрешение экрана, тип рендеринга (DirectX, OpenGL и др.), а также настраивать сглаживание, режим загрузки и т.д.

Особенности приложения GameLoop:

  • Возможность играть в любимые мобильные игры на ПК с помощью клавиатуры и мыши.
  • Сортировка игр по жанрам.
  • Встроенный поиск.
  • Возможность выбрать количество задействованных ядер процессора.
  • Настройка разрешения экрана, типа рендеринга (DirectX, OpenGL и др.).
  • Настройка сглаживания, режима загрузки и пр.
  • Настройка качества изображения (Авто, Средне, Баланс, Высоко).
  • Голосовой чат с друзьями.
  • Функция Анти-Босс.
  • Возможность сохранять снимки экрана и видео геймплея.
GameLoop
GameLoop
GameLoop
GameLoop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Эмуляторы
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Отзывы о программе GameLoop

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