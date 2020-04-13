GameLoop - отличный Android-эмулятор, благодаря которому можно играть в разнообразные мобильные игры прямо на своем ПК с помощью клавиатуры и мыши. Приложение заточено для запуска Call of Duty Mobile, но может работать и с другими играми из своего каталога. Имеется сортировка игр по жанрам, встроенный поиск и пр.

В настройках присутствует возможность выбрать количество задействованных ядер процессора, разрешение экрана, тип рендеринга (DirectX, OpenGL и др.), а также настраивать сглаживание, режим загрузки и т.д.

Особенности приложения GameLoop: