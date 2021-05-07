Trials Frontier для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ubisoft Entertainment
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 153 | Статистика
|Размер:
|32,26 Мб
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Trials Frontier – возьмите свой верный байк и отправляйтесь на исследование нового мира. Разработчик обещает более 50 часов геймплея для полного изучения. В игре вас будет ждать интересный сюжет с большим количеством юмора и шуток.
Катаясь на байке вы попали в ловушку и вас завалило камнями. На помощь пришли жители местной деревушки, которые вас откопали и теперь предстоит помочь им с их проблемами, попутно преследуя главного злодея Бутча. У каждого жителя деревни существуют свои проблемы: картографу необходимо помочь с исследованиями новых территорий, механик заинтересован в личной мести Бутчу, некоторым жителям требуется помочь с конфетной зависимостью и многие другие.
Гоняйтесь по десяти локациям, попутно собирая безумные трофеи, и зарабатывайте максимальное количество денег. Чем больше вы заработаете, тем быстрее улучшите мотоцикл или приобретете новый.
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