Trials Frontier для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 153 | Статистика
Размер:32,26 Мб
СКАЧАТЬ
Trials Frontier скриншот № 2
Trials Frontier скриншот № 3
Trials Frontier скриншот № 4

Trials Frontier – возьмите свой верный байк и отправляйтесь на исследование нового мира. Разработчик обещает более 50 часов геймплея для полного изучения. В игре вас будет ждать интересный сюжет с большим количеством юмора и шуток.

Катаясь на байке вы попали в ловушку и вас завалило камнями. На помощь пришли жители местной деревушки, которые вас откопали и теперь предстоит помочь им с их проблемами, попутно преследуя главного злодея Бутча. У каждого жителя деревни существуют свои проблемы: картографу необходимо помочь с исследованиями новых территорий, механик заинтересован в личной мести Бутчу, некоторым жителям требуется помочь с конфетной зависимостью и многие другие.

Гоняйтесь по десяти локациям, попутно собирая безумные трофеи, и зарабатывайте максимальное количество денег. Чем больше вы заработаете, тем быстрее улучшите мотоцикл или приобретете новый.

ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

скачать Talking Ben the DogTalking Ben the Dog 3.7.2.21

Talking Ben the Dog - забавный пес, который сидит в кресле и читает газету, умеет производить...

скачать Soul KnightSoul Knight 3.1.3

Захватывающая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит...

скачать Говорящий Том: бег за золотомГоворящий Том: бег за золотом 5.1.0.911

Увлекательный раннер для всей семьи, в котором Говорящий Том, Анджела, Джинджер, Хэнк и Бен...

скачать Death Worm FreeDeath Worm Free 2.0.033

Death Worm Free - отличная аркада для Android. Управляя огромным подземным червем, атакуйте людей,...

скачать Hungry DragonHungry Dragon 3.11

Управляйте свирепым Драконом, по пути исследуя фэнтезийный мир, поедая, сжигая и...

скачать Angry Birds FriendsAngry Birds Friends 9.1.0

Angry Birds Friends – новые уровни каждую неделю для вас и ваших друзей. Принимайте участие в...

Отзывы о программе Trials Frontier

Admin

Отзывов о программе Trials Frontier 7.9.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв