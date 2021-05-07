Trials Frontier – возьмите свой верный байк и отправляйтесь на исследование нового мира. Разработчик обещает более 50 часов геймплея для полного изучения. В игре вас будет ждать интересный сюжет с большим количеством юмора и шуток.

Катаясь на байке вы попали в ловушку и вас завалило камнями. На помощь пришли жители местной деревушки, которые вас откопали и теперь предстоит помочь им с их проблемами, попутно преследуя главного злодея Бутча. У каждого жителя деревни существуют свои проблемы: картографу необходимо помочь с исследованиями новых территорий, механик заинтересован в личной мести Бутчу, некоторым жителям требуется помочь с конфетной зависимостью и многие другие.

Гоняйтесь по десяти локациям, попутно собирая безумные трофеи, и зарабатывайте максимальное количество денег. Чем больше вы заработаете, тем быстрее улучшите мотоцикл или приобретете новый.