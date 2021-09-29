Helix Jump - отличный таймкиллер, в котором игроку понадобится максимум ловкости пальцев и скорости реакции. Задача игрока спускать шарик по платформам, расположенным одна под другой. Необходимо пальцем вращать платформу таким образом, чтобы мячик попал в прорезь и упал на нижестоящую платформу. При этом необходимо следить, чтобы шарик не упал на цветной сектор, поскольку в этом случае придется проходить уровень заново.

Если шарик упадет на несколько уровней сразу, за это начислят дополнительные баллы. Собрав необходимое количество баллов, можно будет приобрести новые, уникальные шарики. Проверьте свои силы и узнайте насколько далеко вы сможете пройти и какое место сможете занять в мировой турнирной таблице. Игра предлагает достаточно лаконичную, но при этом качественную графику, и вне всяких сомнений придется по душе всем любителям аркад.