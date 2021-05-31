Knife Hit для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ketchapp
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 397 | Статистика
|Размер:
|57,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Knife Hit - качественный таймкиллер для Android, в котором необходимо продемонстрировать умение метать ножи, лихо вгоняя их во вращающееся бревно. С каждым новым уровнем задача усложняется: цель начинает вращаться с разной скоростью, то ускоряясь, то замедляясь, а свободного места для броска будет становиться все меньше.
Также не стоит забывать попадать по яблокам, которые будут в определенное время появляться на игровом поле. За все точные броски вы будете хорошо вознаграждены новыми уникальными ножами.
На заработанные средства можно приобретать новые виды оружия, с улучшенными характеристиками, что в свою очередь позволяет продемонстрировать лучшие результаты в метании. Оттачивайте свое мастерство бросков ножей и становитесь самым лучшим метателем ножей. Раскалывайте огромные бревна, словно игрушечные и зарабатывайте еще больше опыта и больше профессиональных ножей.
- Исправлены ошибки.
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