Knife Hit для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.10 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 397 | Статистика
Размер:57,37 Мб
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Knife Hit - качественный таймкиллер для Android, в котором необходимо продемонстрировать умение метать ножи, лихо вгоняя их во вращающееся бревно. С каждым новым уровнем задача усложняется: цель начинает вращаться с разной скоростью, то ускоряясь, то замедляясь, а свободного места для броска будет становиться все меньше.

Также не стоит забывать попадать по яблокам, которые будут в определенное время появляться на игровом поле. За все точные броски вы будете хорошо вознаграждены новыми уникальными ножами.

На заработанные средства можно приобретать новые виды оружия, с улучшенными характеристиками, что в свою очередь позволяет продемонстрировать лучшие результаты в метании. Оттачивайте свое мастерство бросков ножей и становитесь самым лучшим метателем ножей. Раскалывайте огромные бревна, словно игрушечные и зарабатывайте еще больше опыта и больше профессиональных ножей.

Что нового в Knife Hit 1.8.10?
  • Исправлены ошибки.
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