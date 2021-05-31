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Яндекс.Электрички для Android

Описание
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Оценка: 3.29/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.40.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 12 331 | Статистика
Размер:38,96 Мб
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Яндекс.Электрички скриншот № 1
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Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.

В приложении вы найдете:

  • Ежедневное расписание пригородных поездов.
  • Информацию о времени отправления, цене билета и номере платформы.
  • Звуковое напоминание об электричке.
  • Синхронизация «Избранного» с другими девайсами.
  • Виджет с расписанием движения.
  • Расписание движения по МЦК.
  • Маршруты в «Избранном» доступны без интернета.

 

Что нового в Яндекс.Электрички 3.40.2?
  • Теперь в приложении можно купить билет на электрички ЦППК. Они ездят по Москве и области, на этих электричках можно уехать не только в Одинцово или в аэропорт, но и в Новокосино, Железнодорожный, на станцию Фрязево и много куда ещё.
  • Для покупки билета на электрички и Аэроэкспресс — вам больше не понадобится паспорт. Приложение попросит указать только электронную почту, чтобы прислать чеки об оплате.
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Отзывы о программе Яндекс.Электрички

aleksan1 про Яндекс.Электрички 2.31 для Android [17-03-2016]

Для Московского региона очень актуальная программка.
Рекомендую!!!
3 | 2 | Ответить

alex про Яндекс.Электрички 2.10 для Android [10-12-2012]

Программка ну ооочень хорошая. Думал,что для украинской глубинки не будет функциональной ан-н-нет нашла все электрички. Всем кто не живет в столицах и им подобним городам РЕКОМЕНДУЮ! Автору респект и уважение!
4 | 3 | Ответить

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