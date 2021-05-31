Яндекс.Электрички для Android
|Оценка:
|3.29/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.40.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 12 331 | Статистика
|Размер:
|38,96 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.
В приложении вы найдете:
- Ежедневное расписание пригородных поездов.
- Информацию о времени отправления, цене билета и номере платформы.
- Звуковое напоминание об электричке.
- Синхронизация «Избранного» с другими девайсами.
- Виджет с расписанием движения.
- Расписание движения по МЦК.
- Маршруты в «Избранном» доступны без интернета.
- Теперь в приложении можно купить билет на электрички ЦППК. Они ездят по Москве и области, на этих электричках можно уехать не только в Одинцово или в аэропорт, но и в Новокосино, Железнодорожный, на станцию Фрязево и много куда ещё.
- Для покупки билета на электрички и Аэроэкспресс — вам больше не понадобится паспорт. Приложение попросит указать только электронную почту, чтобы прислать чеки об оплате.
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Отзывы о программе Яндекс.Электрички
aleksan1 про Яндекс.Электрички 2.31 для Android [17-03-2016]
Для Московского региона очень актуальная программка.
Рекомендую!!!
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alex про Яндекс.Электрички 2.10 для Android [10-12-2012]
Программка ну ооочень хорошая. Думал,что для украинской глубинки не будет функциональной ан-н-нет нашла все электрички. Всем кто не живет в столицах и им подобним городам РЕКОМЕНДУЮ! Автору респект и уважение!
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