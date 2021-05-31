Отзывы о программе Яндекс.Электрички

alex

Программка ну ооочень хорошая. Думал,что для украинской глубинки не будет функциональной ан-н-нет нашла все электрички. Всем кто не живет в столицах и им подобним городам РЕКОМЕНДУЮ! Автору респект и уважение!

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