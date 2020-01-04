Baviux для Android

Baviux 2.09 для Android

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Описание Baviux 2.09 для AndroidОписание   Скачать Baviux 2.09 для AndroidСКАЧАТЬ (6,49 Мб) Скриншоты Baviux 2.09 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Baviux 2.09 для AndroidСтатистика   Отзывы о Baviux 2.09 для AndroidОтзывы (0)  
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Baviux — интересная аркада, в которой вам предстоит освобождать симпатичных существ из рабства. Вы должны помочь им добраться до космических кораблей, которые увезут их на родные планеты. 

Используйте для этого две кнопки, которые генерируют поток воздуха, и акселерометр, при помощи которого можно изменять направление полета существ.
 

Baviux
Baviux
Baviux
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Baviux

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