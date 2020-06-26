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Безумный кулинар! для Android

Безумный кулинар! 1.57.0 для Android

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Описание Безумный кулинар! 1.57.0 для AndroidОписание   Скачать Безумный кулинар! 1.57.0 для AndroidСКАЧАТЬ (62,86 Мб) Скриншоты Безумный кулинар! 1.57.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Безумный кулинар! 1.57.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Безумный кулинар! 1.57.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Безумный кулинар! – добиться всемирной кулинарной славы можно исключительно через кухню. Надевайте кухонную экипировку и начинайте готовить, парить, жарить, смешивать и комбинировать блюда.

Игра выполнена в жанре тайм-менеджмента, где ресторанный мир ждет нового и расторопного шеф-повара. Окунитесь настоящее кулинарное безумие, управляйте кухней, заказывайте новое оборудование и не заставляйте клиентов долго ждать заказов.

Основные особенности:

  • Готовьте клиентам завтраки, обеды и ужины.
  • Получайте щедрые чаевые за выполненные заказы вовремя.
  • Изучите оригинальные блюда различных ресторанов.
  • Знакомьтесь с оригинальными рецептами.
  • Используйте более 100 ингредиентов для своих блюд.
  • Готовьте пончики, гамбургеры, рыбу на гриле, стейки, мороженное, десерты и другие аппетитные блюда.
  • Покупайте усиления, что бы успевать накормить всех клиентов.
Безумный кулинар!
Безумный кулинар!
Безумный кулинар!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Безумный кулинар!

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