GameSave Manager для Windows

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Оценка: 4.33/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 build 532 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Резервное копирование - Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 7 556 | Статистика
Размер:9,17 Мб
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GameSave Manager - незаменимая программа для любителей поиграть в компьютерные игры, которая позволяет геймеру быстро и легко создать резервную копию папок с сохранениями, пользовательскими профилями и настройками для обеспечения их сохранности в случае сбоя системы или выхода из строя оборудования.

При запуске приложение сканирует винчестер ПК на наличие папок с сэйвами и отображает всю собранную информацию об установленных играх. Присутствует возможность выбирать, какие именно данные необходимо сохранить, а также выбрать место хранения резервной копии (локальная папка, раздел, FTP-сервер или персональное онлайн хранилище Dropbox). Присутствует встроенный планировщик, предусмотрена возможность проверки целостности и модификации архива.

Кроме того в программе реализована функция Steam Spreader, позволяющая перенести игры, приобретенные через сервис Steam, на другой диск или раздел. На данный момент база данных GameSave Manager содержит информацию о более чем 800 наиболее популярных играх, при этом она постоянно обновляется и список поддерживаемых игр неуклонно растет.

Что нового в GameSave Manager 3.1 build 532?
  • Улучшения в работе программы и исправления ошибок
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Отзывы о программе GameSave Manager

Mike про GameSave Manager 3.1 build 442 [14-11-2017]

Ужасная программа, постоянные збои, я потерял не мало данных из за неё
6 | 6 | Ответить

ZEnOID про GameSave Manager 3.1 build 388 [07-11-2013]

Отличная программа!!!
7 | 6 | Ответить

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