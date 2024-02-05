GameSave Manager - незаменимая программа для любителей поиграть в компьютерные игры, которая позволяет геймеру быстро и легко создать резервную копию папок с сохранениями, пользовательскими профилями и настройками для обеспечения их сохранности в случае сбоя системы или выхода из строя оборудования.

При запуске приложение сканирует винчестер ПК на наличие папок с сэйвами и отображает всю собранную информацию об установленных играх. Присутствует возможность выбирать, какие именно данные необходимо сохранить, а также выбрать место хранения резервной копии (локальная папка, раздел, FTP-сервер или персональное онлайн хранилище Dropbox). Присутствует встроенный планировщик, предусмотрена возможность проверки целостности и модификации архива.

Кроме того в программе реализована функция Steam Spreader, позволяющая перенести игры, приобретенные через сервис Steam, на другой диск или раздел. На данный момент база данных GameSave Manager содержит информацию о более чем 800 наиболее популярных играх, при этом она постоянно обновляется и список поддерживаемых игр неуклонно растет.