GameSave Manager для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 build 532 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InsaneMatt
|Категории:
|Резервное копирование - Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 7 556 | Статистика
|Размер:
|9,17 Мб
|СКАЧАТЬ
GameSave Manager - незаменимая программа для любителей поиграть в компьютерные игры, которая позволяет геймеру быстро и легко создать резервную копию папок с сохранениями, пользовательскими профилями и настройками для обеспечения их сохранности в случае сбоя системы или выхода из строя оборудования.
При запуске приложение сканирует винчестер ПК на наличие папок с сэйвами и отображает всю собранную информацию об установленных играх. Присутствует возможность выбирать, какие именно данные необходимо сохранить, а также выбрать место хранения резервной копии (локальная папка, раздел, FTP-сервер или персональное онлайн хранилище Dropbox). Присутствует встроенный планировщик, предусмотрена возможность проверки целостности и модификации архива.
Кроме того в программе реализована функция Steam Spreader, позволяющая перенести игры, приобретенные через сервис Steam, на другой диск или раздел. На данный момент база данных GameSave Manager содержит информацию о более чем 800 наиболее популярных играх, при этом она постоянно обновляется и список поддерживаемых игр неуклонно растет.
- Улучшения в работе программы и исправления ошибок
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Отзывы о программе GameSave Manager
Mike про GameSave Manager 3.1 build 442 [14-11-2017]
Ужасная программа, постоянные збои, я потерял не мало данных из за неё
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