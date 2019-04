ТОП-сегодня раздела "Клиенты" Mozilla Thunderbird 60.6.1 Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор Gpg4win 3.1.2 Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы, SeaMonkey 2.49.4 SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор The Bat! Home 8.8.2 The Bat! - удобный и мощный почтовый клиент. The Bat! позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP), имеет eM Client 7.2.35128 eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера FoxMail 7.2.9.156 FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML