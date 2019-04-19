eM Client для Windows

eM Client 7.2.35172

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Описание eM Client 7.2.35172Описание   Скачать eM Client 7.2.35172СКАЧАТЬ (50,95 Мб) Скриншоты eM Client 7.2.35172Скриншоты (8)   Статистика eM Client 7.2.35172Статистика   Отзывы о eM Client 7.2.35172Отзывы (14)  
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3.94 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.94 из 5
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eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера. Программа содержит все основные опции для качественного и удобного использования своего почтового ящика - прием, чтение, ответ, перенаправление писем и др.

Это приложение поддерживает практически все почтовые серверы, а также позволяет импортировать имеющиеся данные из других популярных почтовых программ, например Outlook, Windows Live Mail и Thunderbird. Интерфейс программы очень удобен, и если даже пользователь ранее не сталкивался с каким-либо E-Mail клиентом, то освоить функционал eM Client не составит большого труда, позволив максимально удобно настроить почтовик по себя.

Бесплатная версия позволяет организовать работу с 2 независимыми ящиками.

Что нового в eM Client 7.2.35172?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
eM Client
eM Client
eM Client
eM Client
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 9 505
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты
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Отзывы о программе eM Client

Evgen про eM Client 7.1.33101 [26-10-2018]

Первое время все было нормально, но где-то через месяц использования начались проблемы - долго открываются уже загруженные письма, письма - ответы, если в них есть вложения, даже небольшие иногда не хотят отправляться (жму на кнопку отправить и ничего не происходит).
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Николай про eM Client 7.1.32088 [26-04-2018]

eM Client перестал работать. Пишет, что для "IMAP требуется пароль". Ввожу пароль, который для входа в почту, все равно появляется эта же запись. В чем же дело?
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костя про eM Client 7.1.32088 [14-02-2018]

как сюда добавить или изменить почтовый ящик?
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Станислав про eM Client 7.1.30794 [29-11-2017]

Очень плохая альтернатива Outlook? Рассказывать почему даже не хочется.
2 | 11 | Ответить

Олег про eM Client 7.0.26687.0 [23-01-2017]

Мне не понравилось, стояла 6 версия, переустановил винду, установил уже 7 версию ем клиент и фигак, доплати им снова за обновленную версию.
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