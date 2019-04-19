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eM Client 7.2.35172
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3.94 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 3.94 из 5
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eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера. Программа содержит все основные опции для качественного и удобного использования своего почтового ящика - прием, чтение, ответ, перенаправление писем и др.
Это приложение поддерживает практически все почтовые серверы, а также позволяет импортировать имеющиеся данные из других популярных почтовых программ, например Outlook, Windows Live Mail и Thunderbird. Интерфейс программы очень удобен, и если даже пользователь ранее не сталкивался с каким-либо E-Mail клиентом, то освоить функционал eM Client не составит большого труда, позволив максимально удобно настроить почтовик по себя.
Бесплатная версия позволяет организовать работу с 2 независимыми ящиками.
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|Что нового в eM Client 7.2.35172?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе eM Client
Evgen про eM Client 7.1.33101 [26-10-2018]
Первое время все было нормально, но где-то через месяц использования начались проблемы - долго открываются уже загруженные письма, письма - ответы, если в них есть вложения, даже небольшие иногда не хотят отправляться (жму на кнопку отправить и ничего не происходит).
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Николай про eM Client 7.1.32088 [26-04-2018]
eM Client перестал работать. Пишет, что для "IMAP требуется пароль". Ввожу пароль, который для входа в почту, все равно появляется эта же запись. В чем же дело?
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костя про eM Client 7.1.32088 [14-02-2018]
как сюда добавить или изменить почтовый ящик?
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Станислав про eM Client 7.1.30794 [29-11-2017]
Очень плохая альтернатива Outlook? Рассказывать почему даже не хочется.
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Олег про eM Client 7.0.26687.0 [23-01-2017]
Мне не понравилось, стояла 6 версия, переустановил винду, установил уже 7 версию ем клиент и фигак, доплати им снова за обновленную версию.
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