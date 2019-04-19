eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера. Программа содержит все основные опции для качественного и удобного использования своего почтового ящика - прием, чтение, ответ, перенаправление писем и др.

Это приложение поддерживает практически все почтовые серверы, а также позволяет импортировать имеющиеся данные из других популярных почтовых программ, например Outlook, Windows Live Mail и Thunderbird. Интерфейс программы очень удобен, и если даже пользователь ранее не сталкивался с каким-либо E-Mail клиентом, то освоить функционал eM Client не составит большого труда, позволив максимально удобно настроить почтовик по себя.

Бесплатная версия позволяет организовать работу с 2 независимыми ящиками.