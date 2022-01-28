Mailbird - отличный e-mail клиент, благодаря которому можно управлять множеством аккаунтов из единого почтового приложения. Присутствует возможность легко управлять всей своей почтой и контактами разных учетных записей через один ящик, настраивать стиль оформления по своему усмотрению и пр. Имеется интеграция приложений, такие как Facebook, Twitter, Whatsapp, Dropbox, Google Календарь, Asana, Todoist и многие другие.

Ключевые особенности Mailbird: