Mailbird для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €32.50
Ограничение:3 дня
Версия:2.9.58.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Клиенты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,55 Мб
СКАЧАТЬ
Mailbird скриншот № 1
Mailbird скриншот № 2
Mailbird скриншот № 3
Mailbird скриншот № 4

Mailbird - отличный e-mail клиент, благодаря которому можно управлять множеством аккаунтов из единого почтового приложения. Присутствует возможность легко управлять всей своей почтой и контактами разных учетных записей через один ящик, настраивать стиль оформления по своему усмотрению и пр. Имеется интеграция приложений, такие как Facebook, Twitter, Whatsapp, Dropbox, Google Календарь, Asana, Todoist и многие другие.

Ключевые особенности Mailbird:

  • Управление всеми письмами и контактами из многочисленных учетных записей в одной папке "Входящие".
  • Гибкие настройки интерфейса.
  • Встроенные приложения, такие, как Facebook, Twitter, Whatsapp, Dropbox, Google Calendar, Asana, Todoist и многие другие.
  • Откладывание писем.
  • Возможность скоростного чтения.
  • Индивидуальная настройка звука.
  • Поиск в Linkedin.
  • Поиск присоединенных файлов.
  • Переключение между темной и светлой темами.
  • Горячие клавиши.
  • Мультиязычность.
  • Круглосуточная поддержка.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Клиенты"
 

скачать Mozilla ThunderbirdMozilla Thunderbird 91.5.1

Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально...

скачать SeaMonkeySeaMonkey 2.53.9

SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет....

скачать The Bat! HomeThe Bat! Home 9.5.1

The Bat! - удобный и мощный почтовый клиент. The Bat! позволяет работать с неограниченным...

скачать eM ClienteM Client 8.2.1659

eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера...

скачать FoxMailFoxMail 7.2.22.194

FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML...

скачать EudoraEudora 7.1.0.9/8.0.0 Beta 9

Eudora - Этот почтовый клиент считается на западе признанным лидером среди подобных...

Отзывы о программе Mailbird

Admin

Отзывов о программе Mailbird 2.9.58.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв