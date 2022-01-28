Mailbird для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €32.50
|Ограничение:
|3 дня
|Версия:
|2.9.58.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mailbird
|Категория:
|Клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,55 Мб
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Mailbird - отличный e-mail клиент, благодаря которому можно управлять множеством аккаунтов из единого почтового приложения. Присутствует возможность легко управлять всей своей почтой и контактами разных учетных записей через один ящик, настраивать стиль оформления по своему усмотрению и пр. Имеется интеграция приложений, такие как Facebook, Twitter, Whatsapp, Dropbox, Google Календарь, Asana, Todoist и многие другие.
Ключевые особенности Mailbird:
- Управление всеми письмами и контактами из многочисленных учетных записей в одной папке "Входящие".
- Гибкие настройки интерфейса.
- Встроенные приложения, такие, как Facebook, Twitter, Whatsapp, Dropbox, Google Calendar, Asana, Todoist и многие другие.
- Откладывание писем.
- Возможность скоростного чтения.
- Индивидуальная настройка звука.
- Поиск в Linkedin.
- Поиск присоединенных файлов.
- Переключение между темной и светлой темами.
- Горячие клавиши.
- Мультиязычность.
- Круглосуточная поддержка.
- И многое другое...
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