Animated Wallpaper Maker - простая в использовании программа, позволяющая за пару кликов мыши анимировать любое статичное изображение и установить его на рабочий стол в качестве обоев. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять реалистичные эффекты анимации к стандартным обоям Windows.

Также имеется возможность устанавливать скорость анимационных эффектов. Поддерживаются все наиболее популярные графические форматы.