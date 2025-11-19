Animated Wallpaper Maker для Windows
|Оценка:
|3.76/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $26.77
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.5.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DesktopPaints.com
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 10 999 | Статистика
|Размер:
|34.25 Мб
|СКАЧАТЬ
Animated Wallpaper Maker - простая в использовании программа, позволяющая за пару кликов мыши анимировать любое статичное изображение и установить его на рабочий стол в качестве обоев. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять реалистичные эффекты анимации к стандартным обоям Windows.
Также имеется возможность устанавливать скорость анимационных эффектов. Поддерживаются все наиболее популярные графические форматы.
Отзывы о программе Animated Wallpaper Maker
плиточник про Animated Wallpaper Maker 2.5.6 [17-11-2013]
Полезная программа строителям и ремонтникам жилья.
10 | 14 | Ответить