Animated Wallpaper Maker для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 3.76/5 голосов - 29
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $26.77
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.5.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 10 999 | Статистика
Размер:34.25 Мб
Animated Wallpaper Maker скриншот № 1

Animated Wallpaper Maker - простая в использовании программа, позволяющая за пару кликов мыши анимировать любое статичное изображение и установить его на рабочий стол в качестве обоев. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять реалистичные эффекты анимации к стандартным обоям Windows.

Также имеется возможность устанавливать скорость анимационных эффектов. Поддерживаются все наиболее популярные графические форматы.

Отзывы о программе Animated Wallpaper Maker

плиточник про Animated Wallpaper Maker 2.5.6 [17-11-2013]

Полезная программа строителям и ремонтникам жилья.
10 | 14 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв