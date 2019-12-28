Bistro Cook для Android

Bistro Cook 51 для Android

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Описание Bistro Cook 51 для AndroidОписание   Скачать Bistro Cook 51 для AndroidСКАЧАТЬ (28,83 Мб) Скриншоты Bistro Cook 51 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Bistro Cook 51 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bistro Cook 51 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Bistro Cook — увлекательная аркада. Выполняйте заказы посетителей в ресторане, готовя для них различные блюда. Посетители заказывают овощи, мясо, рыбу, курятину, салаты. Вам нужно успевать шинковать и жарить продукты. В вашем распоряжении четыре сковороды и набор продуктов. В игре два режима и три уровня сложности.

Bistro Cook
Bistro Cook
Bistro Cook
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 000
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Bistro Cook

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