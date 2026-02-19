Swift Backup — приложение для создания и управления резервными копиями данных на устройствах Android. Предназначено для сохранения пользовательской информации и системных настроек с возможностью последующего восстановления в случае сбоя, смены устройства или переустановки системы. Программа объединяет инструменты локального и облачного резервного копирования в одном интерфейсе, позволяет работать с различными типами данных.

Сервис сохраняет установленные программы, сообщения, журналы вызовов и элементы оформления, в том числе обои. На устройствах с root-доступом функциональность расширяется: становится доступно копирование внутренних данных приложений, что позволяет восстановить их состояние практически без изменений. Можно сохранять дополнительные параметры: выданные разрешения, сетевые настройки Wi-Fi и отдельные системные идентификаторы. Для хранения резервных копий предусмотрена интеграция с популярными облачными сервисами и сетевыми протоколами, а также поддержка локальных серверов и сетевых хранилищ.

Список основных возможностей Swift Backup: