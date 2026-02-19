Swift Backup для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бекап и восстановление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53.03 Мб
СКАЧАТЬ
Swift Backup скриншот № 1
Swift Backup скриншот № 2
Swift Backup скриншот № 3
Swift Backup скриншот № 4

Swift Backup — приложение для создания и управления резервными копиями данных на устройствах Android. Предназначено для сохранения пользовательской информации и системных настроек с возможностью последующего восстановления в случае сбоя, смены устройства или переустановки системы. Программа объединяет инструменты локального и облачного резервного копирования в одном интерфейсе, позволяет работать с различными типами данных.

Сервис сохраняет установленные программы, сообщения, журналы вызовов и элементы оформления, в том числе обои. На устройствах с root-доступом функциональность расширяется: становится доступно копирование внутренних данных приложений, что позволяет восстановить их состояние практически без изменений. Можно сохранять дополнительные параметры: выданные разрешения, сетевые настройки Wi-Fi и отдельные системные идентификаторы. Для хранения резервных копий предусмотрена интеграция с популярными облачными сервисами и сетевыми протоколами, а также поддержка локальных серверов и сетевых хранилищ. 

Список основных возможностей Swift Backup:

  • Интегрируется с облачными сервисами и поддержка протоколов WebDAV, S3, SMB, SFTP и FTP.
  • Поддерживает расширенное копирование данных приложений на устройствах с root-доступом.
  • Сохраняет специальные системные данные, разрешения и конфигурации оптимизации.
  • Восстановливает приложения вместе с их внутренним состоянием и параметрами.
  • Работает с частными серверами и сетевыми хранилищами, в том числе NAS-устройствами.
  • Создает резервные копии установленных приложений в формате APK.
  • Сохраняет SMS-сообщения и журналы вызовов.
  • Резервное копирование применённых обоев и пользовательских настроек оформления.
  • Пакетное восстановление данных при наличии root-доступа или службы Shizuku.
  • Настройка автоматического резервного копирования по расписанию.
  • Гибкая конфигурация параметров сохранения и восстановления для отдельных приложений.
  • Организация резервных копий с помощью меток и пользовательских настроек хранения.
ТОП-сегодня раздела "Бекап и восстановление"
 

скачать UndeleterUndeleter 4.86

Незаменимое приложение, которое пригодится в том случае, если вы случайно стерли...

скачать CLONEitCLONEit v2.3.0_ww

CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с...

скачать DiskDiggerDiskDigger 1.0-2025-10-05

DiskDigger – с помощью приложение можно восстановить удаленные фотографии или изображения. Не...

скачать WutsapperWutsapper 4.6.3.775

Простое в использовании приложение для Android, которое позволяет перенести все ваши данные...

скачать AutosyncAutosync 7.3.2

Утилита для автоматической синхронизации и резервного копирования данных между...

скачать McAfee Security & AntivirusMcAfee Security & Antivirus 5.2.0.231

McAfee Security & Antivirus – защищает ваше устройство от вирусов и оптимизирует работу девайса с...

Отзывы о программе Swift Backup

Admin

Отзывов о программе Swift Backup 5.0.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв