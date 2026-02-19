Swift Backup для Android
Swift Backup — приложение для создания и управления резервными копиями данных на устройствах Android. Предназначено для сохранения пользовательской информации и системных настроек с возможностью последующего восстановления в случае сбоя, смены устройства или переустановки системы. Программа объединяет инструменты локального и облачного резервного копирования в одном интерфейсе, позволяет работать с различными типами данных.
Сервис сохраняет установленные программы, сообщения, журналы вызовов и элементы оформления, в том числе обои. На устройствах с root-доступом функциональность расширяется: становится доступно копирование внутренних данных приложений, что позволяет восстановить их состояние практически без изменений. Можно сохранять дополнительные параметры: выданные разрешения, сетевые настройки Wi-Fi и отдельные системные идентификаторы. Для хранения резервных копий предусмотрена интеграция с популярными облачными сервисами и сетевыми протоколами, а также поддержка локальных серверов и сетевых хранилищ.
Список основных возможностей Swift Backup:
- Интегрируется с облачными сервисами и поддержка протоколов WebDAV, S3, SMB, SFTP и FTP.
- Поддерживает расширенное копирование данных приложений на устройствах с root-доступом.
- Сохраняет специальные системные данные, разрешения и конфигурации оптимизации.
- Восстановливает приложения вместе с их внутренним состоянием и параметрами.
- Работает с частными серверами и сетевыми хранилищами, в том числе NAS-устройствами.
- Создает резервные копии установленных приложений в формате APK.
- Сохраняет SMS-сообщения и журналы вызовов.
- Резервное копирование применённых обоев и пользовательских настроек оформления.
- Пакетное восстановление данных при наличии root-доступа или службы Shizuku.
- Настройка автоматического резервного копирования по расписанию.
- Гибкая конфигурация параметров сохранения и восстановления для отдельных приложений.
- Организация резервных копий с помощью меток и пользовательских настроек хранения.
