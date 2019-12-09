Auslogics File Recovery для Windows

Auslogics File Recovery 9.2.0.4

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Описание Auslogics File Recovery 9.2.0.4Описание   Скачать Auslogics File Recovery 9.2.0.4СКАЧАТЬ (14,11 Мб) Скриншоты Auslogics File Recovery 9.2.0.4Скриншоты (5)   Статистика Auslogics File Recovery 9.2.0.4Статистика   Отзывы о Auslogics File Recovery 9.2.0.4Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Auslogics File Recovery - эффективная и простая в использовании программа для восстановления случайно удаленных файлов, а также файлов утерянных из-за вирусов или системных сбоев.

Особенности Auslogics File Recovery:

  • Восстановление любых типов файлов
  • Удобная система поиска
  • Поддержка карт флеш-памяти
  • Поиск данных на удаленных разделах диска
  • Возможность безопасного удаления файлов
Что нового в Auslogics File Recovery 9.2.0.4?
  • Исправлены найденные ошибки
Auslogics File Recovery
Auslogics File Recovery
Auslogics File Recovery
Auslogics File Recovery
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1300 руб.
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 18 005
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Auslogics File Recovery

Петр--павел про Auslogics File Recovery 7.1.3.0 [02-06-2017]

Отлично восстанавливает свежеудаленные файлы со внешних носителей. Но имеет смысл работать только с зарегистрированной версией, демо - фтопку.
2 | 3 | Ответить

Алексей про Auslogics File Recovery 3.5.1.0 [10-02-2013]

Бесполезно потраченное время. При попытке восстановить испорченную SD карту программа сканирует все файлы (а каждая попытка считать данные с поврежденной карты может быть последней) и только после этого вы узнаете, что скопировать бесплатно сможете лишь 10 файлов какого-то ничтожного размера! Не рискуйте информацией и не тратте свое время, качая и устанавливая это ПО.
14 | 3 | Ответить

Даша про Auslogics File Recovery 3.4.0.5 [08-11-2012]

Отличная программа для восстановления удаленных файлов. Успешно восстановила фотки с внешнего диска, которые удалила т.к. думала что их уже скидывала на другой винчестер. Так что впечатления и отзывы о работе Auslogics File Recovery самые радужные. Спасибо разработчикам!
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