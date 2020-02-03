Отзывы о программе IObit Malware Fighter Алина Не знаю, почему все так обливают грязью Obit Malware Fighter. Пару месяцев назад мой комп буквально погряз в назойливой браузерной рекламе (судя по комментариям, не только я одна стала ее жертвой), которую не удавалось отключить никаким способом, а это програмное обеспечение наконец подарило мне долгожданный покой. Поняв, что простым способом проблему не решить, я начала гуглить все подряд, чтобы выяснить причину такого наплыва рекламы и выяснить наконец как избавиться от нее. Я наткнулась на статтю https://thinkmobiles.com/blog/malware-fighter-review/ (было с десяток статтей, но эта та, что мне удалось найти повторно), которая описывает во всех красках преимущества Obit Malware Fighter и решила рискнуть. Правду говоря, поначалу было боязно устанавливать на свой компьютер постороннюю програму, которая обещает бороться с "вредителями"б постоянно присутствовало ощущение, что она заразит мой ПК какими-нибудь вирусами. Но, к счастью, все обошлось, программа все отлично сканирует и чистит и вот уже несколько месяцев реклама меня не беспокоит. Я не пробовала другие антивирусы и антимальвары и не могу сравнивать, но рекомендовать Obit Malware Fighter точно могу

| | Ответить Федор Товарищи! никогда не устанавливайте программу OIbit если не хотите получить геморрой. Бьюсь уже хрен знает сколько времени и не могу ее выкинуть из компа. Уже все комментарии прочитал спецов и ни хрена. Загрузила OIbit скорее всего прога Advanced Sustem Care.......точно такая же гадость. Как их вычерпать из компа теперь уже и не знаю. Если есть варианты подскажите.

2 | 5 | Ответить дима ставлю плюс IObit Malware Fighter

3 | 2 | Ответить дима спасибо за вашу программу

2 | 2 | Ответить Анна В какой-то момент меня очень сильно стала доставать назойлива реклама в моем браузере, можно сказать, что лезла просто изо всех щелей! Что я не пыталась делать: переустанавливать свой Chrome, чистить файлы, смотреть диспетчер задач и удалять ненужные процессы. Все это вообще никакого результата не давало.

Не понимаю сейчас, почему сразу не посмотрела надежное средство для защиты системы. Мне помог IObit Malware Fighter, я его первым в Гугле нашла и решила просто протестировать. Оказалось, что очень круто все сканирует и чистит. Когда смогла починить систему, решила, что теперь буду регулярно проверять все этой программкой.

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