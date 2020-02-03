IObit Malware Fighter для Windows

IObit Malware Fighter 7.5.0.5842

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Описание IObit Malware Fighter 7.5.0.5842Описание   Скачать IObit Malware Fighter 7.5.0.5842СКАЧАТЬ (59,44 Мб) Скриншоты IObit Malware Fighter 7.5.0.5842Скриншоты (7)   Статистика IObit Malware Fighter 7.5.0.5842Статистика   Отзывы о IObit Malware Fighter 7.5.0.5842Отзывы (134)  
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4.47 из 5, всего оценок - 94
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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IObit Malware Fighter - утилита для выявления, блокировки и уничтожения вредоносного и нежелательного ПО. Продвинутый алгоритм обнаружения вирусов и программ-шпионов находит и обезвреживает самые глубокие инфекции. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволяет защищать ПК в режиме реального времени. Гибкие настройки позволяет детально настроить уровень защиты.

Возможности программы:

  • Уникальный движок "Dual-Core", использование технологии на уровне драйвера и эвристическое обнаружение защищают компьютер, обнаруживая и обезвреживая любые инфекции (malware и spyware).
  • Три режима сканирования ("Умное", "Полное", "Выборочное").
  • Осуществляет защиту автозагрузки, файловую защиту, контролирует системные процессы, сетевое соединение, браузер, cookie, а также ограждает от угроз, которые могут находиться на сменных носителях.
Размер файла: 59,44 Мб (Загрузок: 20 089)
Что нового в IObit Malware Fighter 7.5.0.5842?
  • Улучшены переводы.
  • Исправлены ошибки.
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 20 089
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе IObit Malware Fighter

Алина про IObit Malware Fighter 7.4.0.5820 [03-01-2020]

Не знаю, почему все так обливают грязью Obit Malware Fighter. Пару месяцев назад мой комп буквально погряз в назойливой браузерной рекламе (судя по комментариям, не только я одна стала ее жертвой), которую не удавалось отключить никаким способом, а это програмное обеспечение наконец подарило мне долгожданный покой. Поняв, что простым способом проблему не решить, я начала гуглить все подряд, чтобы выяснить причину такого наплыва рекламы и выяснить наконец как избавиться от нее. Я наткнулась на статтю https://thinkmobiles.com/blog/malware-fighter-review/ (было с десяток статтей, но эта та, что мне удалось найти повторно), которая описывает во всех красках преимущества Obit Malware Fighter и решила рискнуть. Правду говоря, поначалу было боязно устанавливать на свой компьютер постороннюю програму, которая обещает бороться с "вредителями"б постоянно присутствовало ощущение, что она заразит мой ПК какими-нибудь вирусами. Но, к счастью, все обошлось, программа все отлично сканирует и чистит и вот уже несколько месяцев реклама меня не беспокоит. Я не пробовала другие антивирусы и антимальвары и не могу сравнивать, но рекомендовать Obit Malware Fighter точно могу
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Федор про IObit Malware Fighter 6.5.0.5017 [04-03-2019]

Товарищи! никогда не устанавливайте программу OIbit если не хотите получить геморрой. Бьюсь уже хрен знает сколько времени и не могу ее выкинуть из компа. Уже все комментарии прочитал спецов и ни хрена. Загрузила OIbit скорее всего прога Advanced Sustem Care.......точно такая же гадость. Как их вычерпать из компа теперь уже и не знаю. Если есть варианты подскажите.
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дима про IObit Malware Fighter 5.6.0.4462 [17-04-2018]

ставлю плюс IObit Malware Fighter
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дима про IObit Malware Fighter 5.6.0.4462 [17-04-2018]

спасибо за вашу программу
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Анна про IObit Malware Fighter 5.6.0.4462 [13-04-2018]

В какой-то момент меня очень сильно стала доставать назойлива реклама в моем браузере, можно сказать, что лезла просто изо всех щелей! Что я не пыталась делать: переустанавливать свой Chrome, чистить файлы, смотреть диспетчер задач и удалять ненужные процессы. Все это вообще никакого результата не давало.
Не понимаю сейчас, почему сразу не посмотрела надежное средство для защиты системы. Мне помог IObit Malware Fighter, я его первым в Гугле нашла и решила просто протестировать. Оказалось, что очень круто все сканирует и чистит. Когда смогла починить систему, решила, что теперь буду регулярно проверять все этой программкой.
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