DU Meter для Windows
|Оценка:
|4.32/5 голосов - 51
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hagel Technologies Ltd.
|Категория:
|Учет и контроль трафика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 53 655 | Статистика
|Размер:
|9.97 Мб
|СКАЧАТЬ
DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с трафиком, настройки его объема и времени соединения. Ведет подробную статистику входящего и исходящего сетевого трафика.
Сведения представляются в цифровом или графическом виде. Работает с обычными модемами, кабельными модемами, локальными сетями, спутниками и т.д.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе DU Meter
vicont про DU Meter 7.30 [17-10-2021]
Версия 7.15 Не активны строка настроек и ещё. Что делать неизвестно.
5 | 5 | Ответить
мурат про DU Meter 7.30 [09-12-2018]
а сколько стоит програма и на год или вечная спасибо
7 | 13 | Ответить
Михаил про DU Meter 7.30 [01-04-2018]
Пять с плюсом! Полностью на русском языке! Описание программы на этом сайте не соответствует действительности! Программа бесплатная и очень качественная, ее можно смело ставить на первое место. Показания передачи данных интернета встроены идеально в панель задач, как будто их установил туда сам Microsoft. Бесплатная!!!
7 | 8 | Ответить
Krit в ответ Михаил про DU Meter 7.30 [03-04-2018]
Цитирую разработчиков:
"DU Meter - НЕ БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение. Вы можете использовать его в целях оценки бесплатно в течение 30 дней. Если вы хотите использовать эту программу после окончания оценочного периода, требуется регистрация."
11 | 8 | Ответить
Михаил про DU Meter 7.30 [01-04-2018]
Программа очень хорошая, бесплатная, качественная,хорошо отображает передачу данных интернет соединения, качественно красиво, как будто так и должно быть на панели задач внизу экрана, приятно для глаз. Индикация передачи данных интернет соединения встроенная в панель задач внизу экрана совершенно не мешается и идеально вписывается.По рейтингу совершенно не соответствует указанному на этом сайте, то есть ее можно ставить, если не на первое, то на одно из первых мест уж точно, в рейтинге этого сайта!!! Более того вы всегда будете знать что с вашим интернетом, в рабочим он состоянии или не совсем.
6 | 7 | Ответить