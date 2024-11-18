DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с трафиком, настройки его объема и времени соединения. Ведет подробную статистику входящего и исходящего сетевого трафика.

Сведения представляются в цифровом или графическом виде. Работает с обычными модемами, кабельными модемами, локальными сетями, спутниками и т.д.