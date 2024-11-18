DU Meter для Windows

Описание
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Оценка: 4.32/5 голосов - 51
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:30 дней
Версия:8.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Учет и контроль трафика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 53 655 | Статистика
Размер:9.97 Мб
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DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с трафиком, настройки его объема и времени соединения. Ведет подробную статистику входящего и исходящего сетевого трафика.

Сведения представляются в цифровом или графическом виде. Работает с обычными модемами, кабельными модемами, локальными сетями, спутниками и т.д.

Что нового в DU Meter 8.10?
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Отзывы о программе DU Meter

vicont про DU Meter 7.30 [17-10-2021]

Версия 7.15 Не активны строка настроек и ещё. Что делать неизвестно.
5 | 5 | Ответить

Дмитрий про DU Meter 7.30 [03-06-2020]

Программа отличная, давно пользуюсь.
5 | 5 | Ответить

мурат про DU Meter 7.30 [09-12-2018]

а сколько стоит програма и на год или вечная спасибо
7 | 13 | Ответить

Михаил про DU Meter 7.30 [01-04-2018]

Пять с плюсом! Полностью на русском языке! Описание программы на этом сайте не соответствует действительности! Программа бесплатная и очень качественная, ее можно смело ставить на первое место. Показания передачи данных интернета встроены идеально в панель задач, как будто их установил туда сам Microsoft. Бесплатная!!!
7 | 8 | Ответить

Krit в ответ Михаил про DU Meter 7.30 [03-04-2018]

Цитирую разработчиков:
"DU Meter - НЕ БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение. Вы можете использовать его в целях оценки бесплатно в течение 30 дней. Если вы хотите использовать эту программу после окончания оценочного периода, требуется регистрация."
11 | 8 | Ответить

Михаил про DU Meter 7.30 [01-04-2018]

Программа очень хорошая, бесплатная, качественная,хорошо отображает передачу данных интернет соединения, качественно красиво, как будто так и должно быть на панели задач внизу экрана, приятно для глаз. Индикация передачи данных интернет соединения встроенная в панель задач внизу экрана совершенно не мешается и идеально вписывается.По рейтингу совершенно не соответствует указанному на этом сайте, то есть ее можно ставить, если не на первое, то на одно из первых мест уж точно, в рейтинге этого сайта!!! Более того вы всегда будете знать что с вашим интернетом, в рабочим он состоянии или не совсем.
6 | 7 | Ответить

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