MusicBee для Windows

MusicBee 3.3.7261

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Описание MusicBee 3.3.7261Описание   Скачать MusicBee 3.3.7261СКАЧАТЬ (8,79 Мб) Скриншоты MusicBee 3.3.7261Скриншоты (9)   Статистика MusicBee 3.3.7261Статистика   Отзывы о MusicBee 3.3.7261Отзывы (28)  
Оцените программу!
4.69 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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MusicBee - функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плей-листами, мощный редактор тегов, встроенный аудиоконвертер и CD-риппер, имеется поддержка подкастов и аудиокниг, а также автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).

Ключевые особенности программы:

  • Поддержка наиболее популярных аудио форматов.
  • Встроенный организатор файлов.
  • Редактор тегов.
  • 10-полосный эквалайзер.
  • Наличие функции "Auto-DJ" (создает плей-лист на основе заданных пользователем критериев).
  • Интегрированный CD-риппер.
  • Наличие DSP эффектов.
  • Синхронизация файлов, подкастов и плей-листов с мобильными плеерами, в том числе iPod touch/iPhone, MTP- и USB-устройствами.
  • Встроенный аудиоконвертер.
  • Наличие умной регулировки громкости.
  • Возможность онлайн вещания (присутствует поддержка крупнейшего каталога сетевых радиостанций Shoutcast).
  • Поддержка подкастов и аудиокниг.
  • Автоматическое добавление музыки в библиотеку.
  • Наличие системы поиска.
  • Фильтрация по различным критериям.
  • Автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).
  • Поддержка плагинов.
  • Возможность автоматического выключения.
Что нового в MusicBee 3.3.7261?
  • Улучшения в работе программы
MusicBee
MusicBee
MusicBee
MusicBee
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 769
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Плееры
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Отзывы о программе MusicBee

Сергей про MusicBee 3.2.6902 [16-02-2019]

ОО-О! Только что скачал, поставил - в шоке! Сколько лет потерял с Винампом в обнимку! По сравнению звучания с этим плеером он ужасен. Версия 556, если не ошибаюсь. Помимо посредственного звука в винампе обнаружилось затухание звука как в шумоподавителе или как спецэффект такой, особенно если преамп поднять. Единственно, интерфейс в винампе более удобный. Нам важнее качество. Нижние частоты такие появились,что соседи будут буквально потрясены. Спасибо!!!
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Виктор про MusicBee 3.2.6827 [19-09-2018]

Лучше не встречал , обратите внимание на эквалайзер ... это супер , настройка в разы превосходит многие плееры СПАСИБО
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Dimon про MusicBee 3.1.6590 [14-03-2018]

Только начал пользоваться, перешел с MediaGo. Впечатления только положительные, во всяком случае, лучше пока не встречал
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Димон про MusicBee 3.1.6590 [04-03-2018]

А как по мне то aimp удобный плеер.
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Yuriy про MusicBee 3.0.5973 Final [23-09-2016]

Попробуйте Vinyl Player, удобный, минимальный, с великолепным звуком (звук без обработки, для меломанов). А я сегодня ради интереса попробую MusicBee.
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