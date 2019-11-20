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MusicBee 3.3.7261
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4.69 из 5, всего оценок - 41
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- Рейтинг программы - 4.69 из 5
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MusicBee - функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плей-листами, мощный редактор тегов, встроенный аудиоконвертер и CD-риппер, имеется поддержка подкастов и аудиокниг, а также автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).
Ключевые особенности программы:
- Поддержка наиболее популярных аудио форматов.
- Встроенный организатор файлов.
- Редактор тегов.
- 10-полосный эквалайзер.
- Наличие функции "Auto-DJ" (создает плей-лист на основе заданных пользователем критериев).
- Интегрированный CD-риппер.
- Наличие DSP эффектов.
- Синхронизация файлов, подкастов и плей-листов с мобильными плеерами, в том числе iPod touch/iPhone, MTP- и USB-устройствами.
- Встроенный аудиоконвертер.
- Наличие умной регулировки громкости.
- Возможность онлайн вещания (присутствует поддержка крупнейшего каталога сетевых радиостанций Shoutcast).
- Поддержка подкастов и аудиокниг.
- Автоматическое добавление музыки в библиотеку.
- Наличие системы поиска.
- Фильтрация по различным критериям.
- Автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).
- Поддержка плагинов.
- Возможность автоматического выключения.
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Отзывы о программе MusicBee
Сергей про MusicBee 3.2.6902 [16-02-2019]
ОО-О! Только что скачал, поставил - в шоке! Сколько лет потерял с Винампом в обнимку! По сравнению звучания с этим плеером он ужасен. Версия 556, если не ошибаюсь. Помимо посредственного звука в винампе обнаружилось затухание звука как в шумоподавителе или как спецэффект такой, особенно если преамп поднять. Единственно, интерфейс в винампе более удобный. Нам важнее качество. Нижние частоты такие появились,что соседи будут буквально потрясены. Спасибо!!!
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Виктор про MusicBee 3.2.6827 [19-09-2018]
Лучше не встречал , обратите внимание на эквалайзер ... это супер , настройка в разы превосходит многие плееры СПАСИБО
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Dimon про MusicBee 3.1.6590 [14-03-2018]
Только начал пользоваться, перешел с MediaGo. Впечатления только положительные, во всяком случае, лучше пока не встречал
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Димон про MusicBee 3.1.6590 [04-03-2018]
А как по мне то aimp удобный плеер.
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Yuriy про MusicBee 3.0.5973 Final [23-09-2016]
Попробуйте Vinyl Player, удобный, минимальный, с великолепным звуком (звук без обработки, для меломанов). А я сегодня ради интереса попробую MusicBee.
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