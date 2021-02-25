Отзывы о программе SolveigMM Video Splitter

ATLAT

Отличная программа, качество программы наивысшее,недолго пользовался и незадумываясь купил через удобный интернет-магазин с переводом денег со смартфона нисколько не жалею и пользуюсь уже месяц. В программе при при "ускоренной перемотке вперед или назад" на мониторе воспроизводится каждый кадр, что неспособен делать извесный KMPlayer например, а также один из плееров в названии которого даже есть буквы "HD", ПОТОМУ ПРОГА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. При удалении лишних кадров нужно лишь нажимать на кнопки "М","Delete"(и то если ошибся),"F" и перемещать пегуног вперед и назад,пробел=PLAY,сначала нужно конечно открыть фильм,кнопка "старт" для записи фильма-шедевра. Короче М,F, джойстик. Слава людям города Томск, уважуха всем програмистам Томска за такую прогу,за вас.

2 | 3 | Ответить