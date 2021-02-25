SolveigMM Video Splitter для Windows
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 990 руб. | Купить
|Версия:
|7.6.2102.25 Home | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Solveig Multimedia
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 24 189 | Статистика
|Размер:
|45,53 Мб
|СКАЧАТЬ
SolveigMM Video Splitter - видеоредактор MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MOV, AVCHD, WEBM, FLV, MP3, WMA
файлов, позволяющий быстро вырезать или сохранять любое количество фрагментов из аудио- и видеофайлов без потери исходного качества, а также объединять медиа файлы. В программе присутствует функция редактирования с покадровой точностью для MPEG-2 файлов, расширенная навигация по ключевым кадрам и многое другое.
Основные возможности:
- Высокое качество и скорость работы редактора.
- Поддержка MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP3 и WMA файлов.
- Поддержка AVI файлов любого размера.
- Переультиплексирование AVI в ASF.
- Наличие функции редактирования с покадровой точностью для MPEG-2 файлов.
- K-frame (GOP) точность при работе с AVI, WMV, ASF файлами.
- Расширенная навигация по ключевым кадрам.
- Возможность одновременного удаления нескольких фрагментов видео.
- Пакетная обработка файлов.
- Возможность объединения AVI, WMA/WMV/ASF, MP3 и MPEG-1/MPEG-2 файлов.
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Отзывы о программе SolveigMM Video Splitter
Дмитрий про SolveigMM Video Splitter 7.0.1901.23 Home [26-02-2019]
Купил и пожалел денег , большие файлы не режет , критует через некоторое время и выкидывает.., режет криво , какие -то кодеки просит .., можно использовать только в качестве менеджера склейки..
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Li Nam про SolveigMM Video Splitter 6.1.1707.19 Home [09-07-2018]
Так и не сделали обещанную поддержку Intel® Pentium II, Celeron, AMD® Athlon.
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Юрий про SolveigMM Video Splitter 6.1.1705.12 Home [14-05-2017]
Три года не пользовался ей, а сейчас она не работает и не удаляется с компьютера.
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ATLAT про SolveigMM Video Splitter 4.0.1401.28 Home [20-11-2015]
Отличная программа, качество программы наивысшее,недолго пользовался и незадумываясь купил через удобный интернет-магазин с переводом денег со смартфона нисколько не жалею и пользуюсь уже месяц. В программе при при "ускоренной перемотке вперед или назад" на мониторе воспроизводится каждый кадр, что неспособен делать извесный KMPlayer например, а также один из плееров в названии которого даже есть буквы "HD", ПОТОМУ ПРОГА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. При удалении лишних кадров нужно лишь нажимать на кнопки "М","Delete"(и то если ошибся),"F" и перемещать пегуног вперед и назад,пробел=PLAY,сначала нужно конечно открыть фильм,кнопка "старт" для записи фильма-шедевра. Короче М,F, джойстик. Слава людям города Томск, уважуха всем програмистам Томска за такую прогу,за вас.
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Alex про SolveigMM Video Splitter 3.2.1206.13 [05-01-2014]
Хорошая программа. Удобно отделять видео потоки. По многим параметрам лучше, чем конвертеры, такие как например Format Factory.
Подробнее можно посмотреть здесь:
http://youtu.be/66S32WlIkcM
Правда при выделении аудио есть нюансы, лучше пользоваться другими редакторами.
Подробнее можно посмотреть здесь:
http://youtu.be/W1V2q2CCxow
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