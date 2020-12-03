File Joiner для Windows

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File Joiner 2.4.4Описание
Отзывы о File Joiner 2.4.4Отзывы
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1.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 1.80 из 5
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File Joiner - легкая в использовании бесплатная утилита, позволяющая быстро объединить разделенные фрагменты файла (с расширением *.001, *.002, *.003 и т.д.) в один файл. Присутствует автоматическая сортировка, автозагрузка последовательных частей, быстрое присоединение файлов, полная поддержка UNICODE, а также MD5/CRC32 расчет хэша для выходного файла. Программа не требует установки.

File Joiner скриншот № 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):6 / 8 761 | Статистика
Размер:135 Кб
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Отзывы о программе File Joiner

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