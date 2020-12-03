File Joiner для Windows
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File Joiner - легкая в использовании бесплатная утилита, позволяющая быстро объединить разделенные фрагменты файла (с расширением *.001, *.002, *.003 и т.д.) в один файл. Присутствует автоматическая сортировка, автозагрузка последовательных частей, быстрое присоединение файлов, полная поддержка UNICODE, а также MD5/CRC32 расчет хэша для выходного файла. Программа не требует установки.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Igor Jerosimic
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 8 761 | Статистика
|Размер:
|135 Кб
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