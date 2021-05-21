Talking Ben the Dog — профессор Бен отправился на пенсию и теперь ему ничего не мешает целыми днями развлекать вас забавными трюками, если дело не касается газеты.

Бен – серьезный пес, поэтому он много читает, постарайтесь отвлечь его, тогда он проявит к вам внимание. Бена можно щекотать, ударить и поговорить с ним. Если отвести его в лабораторию, он покажет несколько чумовых опытов с пробирками. С Беном также можно поговорить по телефону, нажав на специальную кнопку. Записывайте свои забавные беседы с псом и отправляйте вашим друзьям, что бы насладиться весельем вместе.