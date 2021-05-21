Talking Ben the Dog для Android
|Оценка:
|4.48/5 голосов - 129
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.1.44 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категории:
|Аркады и 2D - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 51 661 | Статистика
|Размер:
|54,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Talking Ben the Dog — профессор Бен отправился на пенсию и теперь ему ничего не мешает целыми днями развлекать вас забавными трюками, если дело не касается газеты.
Бен – серьезный пес, поэтому он много читает, постарайтесь отвлечь его, тогда он проявит к вам внимание. Бена можно щекотать, ударить и поговорить с ним. Если отвести его в лабораторию, он покажет несколько чумовых опытов с пробирками. С Беном также можно поговорить по телефону, нажав на специальную кнопку. Записывайте свои забавные беседы с псом и отправляйте вашим друзьям, что бы насладиться весельем вместе.
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Отзывы о программе Talking Ben the Dog
Адиль про Talking Ben the Dog 3.3 для Android [09-03-2016]
Здравствуйте! На ваш телефон не идёт потому что в описании написано андроид 4.0
2 | 2 | Ответить
Анеля про Talking Ben the Dog 1.1.1 для Android [04-02-2012]
почему на GT-S5570 Samsung Android 2.2.1 не идет
помогите пожалуйста
2 | 2 | Ответить