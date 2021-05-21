Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Talking Ben the Dog 3.9.1.44

Talking Ben the Dog для Android

Описание
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Оценка: 4.48/5 голосов - 129
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.1.44 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 51 661 | Статистика
Размер:54,66 Мб
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Talking Ben the Dog скриншот № 1
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Talking Ben the Dog скриншот № 3
Talking Ben the Dog скриншот № 4

Talking Ben the Dog — профессор Бен отправился на пенсию и теперь ему ничего не мешает целыми днями развлекать вас забавными трюками, если дело не касается газеты.

Бен – серьезный пес, поэтому он много читает, постарайтесь отвлечь его, тогда он проявит к вам внимание. Бена можно щекотать, ударить и поговорить с ним. Если отвести его в лабораторию, он покажет несколько чумовых опытов с пробирками. С Беном также можно поговорить по телефону, нажав на специальную кнопку. Записывайте свои забавные беседы с псом и отправляйте вашим друзьям, что бы насладиться весельем вместе. 

 

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Отзывы о программе Talking Ben the Dog

Адиль про Talking Ben the Dog 3.3 для Android [09-03-2016]

Здравствуйте! На ваш телефон не идёт потому что в описании написано андроид 4.0
2 | 2 | Ответить

Анеля про Talking Ben the Dog 1.1.1 для Android [04-02-2012]

почему на GT-S5570 Samsung Android 2.2.1 не идет
помогите пожалуйста
2 | 2 | Ответить

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