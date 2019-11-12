Top Eleven - создай клуб с нуля и контролируй каждый аспект его деятельности — создавай собственные стратегии и тактические схемы и играй против Жозе Моуринью, друзей и миллионов других менеджеров каждый день.

Вам придется контролировать каждый аспект деятельности своего клуба: тренировки, трансферы, выбор состава на матч, расстановки и тактические схемы, бюджет и даже дизайн формы.

Для своей команды можно выбрать официальную форму и эмблемы клубов английской Премьер-лиги, испанской Примеры, Бундеслиги, Лиги чемпионов и множества других турниров со всего мира.

Основные возможности: