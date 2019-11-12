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Top Eleven для Android

Top Eleven 8.16.2 для Android

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Описание Top Eleven 8.16.2 для AndroidОписание   Скачать Top Eleven 8.16.2 для AndroidСКАЧАТЬ (88,8 Мб) Скриншоты Top Eleven 8.16.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Top Eleven 8.16.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Top Eleven 8.16.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Top Eleven - создай клуб с нуля и контролируй каждый аспект его деятельности — создавай собственные стратегии и тактические схемы и играй против Жозе Моуринью, друзей и миллионов других менеджеров каждый день.

Вам придется контролировать каждый аспект деятельности своего клуба: тренировки, трансферы, выбор состава на матч, расстановки и тактические схемы, бюджет и даже дизайн формы.

Для своей команды можно выбрать официальную форму и эмблемы клубов английской Премьер-лиги, испанской Примеры, Бундеслиги, Лиги чемпионов и множества других турниров со всего мира.

Основные возможности:

  • Строй и улучшай стадион своего клуба и его инфраструктуру.
  • Ищи и приобретай лучших игроков на трансферном рынке в реальном времени.
  • Создавай собственные тренировки и улучшай игроков.
  • В совершенстве овладевай тактикой и схемами игры своей команды.
  • Бросай вызов другим менеджерам в ежедневных турнирах и товарищеских матчах.
  • Давай указания своей команде, чтобы повлиять на игру в лучшей симуляции матча в футбольных менеджерах.
  • Объединяйтесь вместе с друзьями и играйте в еженедельных турнирах.
  • Участвуй в чемпионате, кубке, Лиге чемпионов и Суперлиге!
Top Eleven
Top Eleven
Top Eleven
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт
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