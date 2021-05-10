Boxing Star для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Спорт - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 582 | Статистика
Размер:85,14 Мб
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Boxing Star - окунитесь в мир большого бокса! Попробуйте пройти путь от обычного уличного боксера до чемпиона мира. Тренируйте свои навыки, приобретайте лучшую спортивную экипировку и вырабатывайте собственную тактику ведения боя.

Начать придется с любительских боев в подворотнях и подвалах, но при должной настойчивости, упорных тренировках и упорстве, можно попасть в мир элиты и собирать полные залы с лучшими чемпионами. Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы!

Особенности:

  • Оттачивайте хуки, джебы, апперкоты и уходы от ударов противника, чтобы стать самым опасным и неудобным соперником в ринге.
  • Пройдите весь путь от уличного бойца до звезды мирового бокса.
  • Вступайте в кланы.
  • Прокачивайте собственные навыки и выработайте свой собственный стиль ведения боя.
  • Борьба с другими игроками в режиме Лиги - докажите что именно ты самый лучший.
  • Выбирайте собственного менеджера.
  • Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы.
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