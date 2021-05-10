Boxing Star для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FourThirtyThree Inc.
|Категории:
|Спорт - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 582 | Статистика
|Размер:
|85,14 Мб
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Boxing Star - окунитесь в мир большого бокса! Попробуйте пройти путь от обычного уличного боксера до чемпиона мира. Тренируйте свои навыки, приобретайте лучшую спортивную экипировку и вырабатывайте собственную тактику ведения боя.
Начать придется с любительских боев в подворотнях и подвалах, но при должной настойчивости, упорных тренировках и упорстве, можно попасть в мир элиты и собирать полные залы с лучшими чемпионами. Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы!
Особенности:
- Оттачивайте хуки, джебы, апперкоты и уходы от ударов противника, чтобы стать самым опасным и неудобным соперником в ринге.
- Пройдите весь путь от уличного бойца до звезды мирового бокса.
- Вступайте в кланы.
- Прокачивайте собственные навыки и выработайте свой собственный стиль ведения боя.
- Борьба с другими игроками в режиме Лиги - докажите что именно ты самый лучший.
- Выбирайте собственного менеджера.
- Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы.
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Admin
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