Boxing Star - окунитесь в мир большого бокса! Попробуйте пройти путь от обычного уличного боксера до чемпиона мира. Тренируйте свои навыки, приобретайте лучшую спортивную экипировку и вырабатывайте собственную тактику ведения боя.

Начать придется с любительских боев в подворотнях и подвалах, но при должной настойчивости, упорных тренировках и упорстве, можно попасть в мир элиты и собирать полные залы с лучшими чемпионами. Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы!

Особенности: