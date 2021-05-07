8 Ball Pool для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категории:
|Спорт - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 758 | Статистика
|Размер:
|68,15 Мб
|СКАЧАТЬ
8 Ball Pool - один из лучших симуляторов бильярда для Androi, в котором вам предстоит схлестнуться с реальными пользователями со всего мира. Начиная играть с уровня новичка, повышайте свое мастерство, участвуя в поединках 1 на 1 или турнирах из 8 человек, где для общей победы придется приложить немало усилий.
Для игры в 8 Ball Pool вам понадобится игровая валюта (монеты и купюры), часть которой выдается при первом запуске приложения. Ну а дальше все просто - выигрыш достается победителю. Помимо монет, также можно получить разнообразные бонусы, кубки, эксклюзивные кии и пр. Если у вас есть аккаунт в Facebook или MiniClip, то прямо из приложения можете бросить вызов друзьям, пригласив их на партию в бильярд.
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