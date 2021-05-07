8 Ball Pool - один из лучших симуляторов бильярда для Androi, в котором вам предстоит схлестнуться с реальными пользователями со всего мира. Начиная играть с уровня новичка, повышайте свое мастерство, участвуя в поединках 1 на 1 или турнирах из 8 человек, где для общей победы придется приложить немало усилий.

Для игры в 8 Ball Pool вам понадобится игровая валюта (монеты и купюры), часть которой выдается при первом запуске приложения. Ну а дальше все просто - выигрыш достается победителю. Помимо монет, также можно получить разнообразные бонусы, кубки, эксклюзивные кии и пр. Если у вас есть аккаунт в Facebook или MiniClip, то прямо из приложения можете бросить вызов друзьям, пригласив их на партию в бильярд.