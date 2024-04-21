Dragon, Fly! Free для Android

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Оценка: 4.62/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.58 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 17 302 | Статистика
Размер:13.06 Мб
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Dragon, Fly! Free скриншот № 4

Dragon, Fly! — очень простая, но в то же время увлекательная аркадная игра для Android. Маленький дракончик хочет полетать, но он еще слишком молод и, чтобы взлететь, ему нужно хорошенько разбежаться по холму.

Благо, местность это позволяет, поэтому дракончик может летать сколько угодно. Ну, почти сколько угодно, потому что его мама-дракониха рано или поздно догонит его и вернет в гнездо. Красочные локации генерируются каждый день, так что с новым запуском игры вы будете исследовать новые горизонты. Благодаря хорошей оптимизации, игра выдает стабильные 60 фпс даже на устройствах среднего уровня.

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Отзывы о программе Dragon, Fly! Free

маша про Dragon, Fly! Free 3.04 для Android [14-06-2012]

Прикольная игра,веселая графика.
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