Death Worm Free — гигантский червь-убийца готов стать еще больше, но для этого потребуется большое количество еды. Ему не особо важно чем питаться: жертвой голодного червя могут стать животные, выключая хищников и, конечно же, люди различных профессий.

Противостоять монстру будут танки, самолеты, вертолеты и даже летающие тарелки пришельцев. В игре ожидают более 40 видов врагов, способных нанести вред вашему червю. Кормить голодного монстра вы будете на различных локациях в течение 60 уровней. Открывайте различные достижения и ваши успехи будут отображены в мировом рейтинге лучших игроков.