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Death Worm Free для Android

Death Worm Free 1.70 для Android

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Описание Death Worm Free 1.70 для AndroidОписание   Скачать Death Worm Free 1.70 для AndroidСКАЧАТЬ (18,46 Мб) Скриншоты Death Worm Free 1.70 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Death Worm Free 1.70 для AndroidСтатистика   Отзывы о Death Worm Free 1.70 для AndroidОтзывы (1)  Видеоролик к программе Death Worm Free 1.70 для AndroidВидеоролик  
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4.00 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Death Worm Free — гигантский червь-убийца готов стать еще больше, но для этого потребуется большое количество еды. Ему не особо важно чем питаться: жертвой голодного червя могут стать животные, выключая хищников и, конечно же, люди различных профессий.

Противостоять монстру будут танки, самолеты, вертолеты и даже летающие тарелки пришельцев. В игре ожидают более 40 видов врагов, способных нанести вред вашему червю. Кормить голодного монстра вы будете на различных локациях в течение 60 уровней. Открывайте различные достижения и ваши успехи будут отображены в мировом рейтинге лучших игроков.

Что нового в Death Worm Free 1.70 для Android?
  • Улучшения и исправления.
Death Worm Free
Death Worm Free
Death Worm Free
Death Worm Free
Статус программы Демо версия
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 176
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Death Worm Free

Артур про Death Worm Free 1.15 для Android [27-08-2013]

Фигня. Демо-игра :-(
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