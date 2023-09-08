Listary для Windows
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bopsoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 952 | Статистика
|Размер:
|6,37 Мб
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Listary - бесплатная утилита, которая облегчает работу со списками во всех приложениях, использующих стандартные компоненты Windows (Проводник, диалоги открытия/сохранения и пр.), а также упрощает поиск необходимых файлов и папок.
При нажатии сочетания клавиш "Win+W" отображается строка поиска, в которой по мере набора текста выводится список с результатами совпадений по данному набору знаков. Присутствует поддержка "горячих" клавиш, имеется функция автозаполнения и др.
- Различные улучшения.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Listary
Адье про Listary 4.23.1728 [17-12-2016]
Оригинальная программка.Ещё полностью не разобрался в настройках, но скорость её поиска изумительная!
Больше всего мне нравится(и это крайне удобно в повседневной работе) то, что можно в один клик вызвать поисковое окошко прямо на рабочем столе, ну либо в проводнике.А с подсветкой найденного файла(я прогу на компе искал)--это вообще супер:)))) Пока что я очень доволен, спасибо порталу за раздачу!
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