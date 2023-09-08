Listary - бесплатная утилита, которая облегчает работу со списками во всех приложениях, использующих стандартные компоненты Windows (Проводник, диалоги открытия/сохранения и пр.), а также упрощает поиск необходимых файлов и папок.

При нажатии сочетания клавиш "Win+W" отображается строка поиска, в которой по мере набора текста выводится список с результатами совпадений по данному набору знаков. Присутствует поддержка "горячих" клавиш, имеется функция автозаполнения и др.