Listary для Windows

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 952 | Статистика
Размер:6,37 Мб
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Listary - бесплатная утилита, которая облегчает работу со списками во всех приложениях, использующих стандартные компоненты Windows (Проводник, диалоги открытия/сохранения и пр.), а также упрощает поиск необходимых файлов и папок.

При нажатии сочетания клавиш "Win+W" отображается строка поиска, в которой по мере набора текста выводится список с результатами совпадений по данному набору знаков. Присутствует поддержка "горячих" клавиш, имеется функция автозаполнения и др.

Что нового в Listary 6.2.0?
  • Различные улучшения.
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Listary

Leonid про Listary 5.00.2843 [29-05-2019]

Прога СУПЕР
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Адье про Listary 4.23.1728 [17-12-2016]

Оригинальная программка.Ещё полностью не разобрался в настройках, но скорость её поиска изумительная!
Больше всего мне нравится(и это крайне удобно в повседневной работе) то, что можно в один клик вызвать поисковое окошко прямо на рабочем столе, ну либо в проводнике.А с подсветкой найденного файла(я прогу на компе искал)--это вообще супер:)))) Пока что я очень доволен, спасибо порталу за раздачу!
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