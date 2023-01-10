Bible.is для Android
|Оценка:
|2.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Faith Comes By Hearing
|Категория:
|Религия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 754 | Статистика
|Размер:
|46,57 Мб
Bible.is - мобильная Библия для мобильных устройств на платформе Android, которую можно читать и слушать в любом месте и в любое время.
Присутствует возможность выбора любой книги Ветхого или Нового завета, а также доступен выбор глав. Понравившиеся строки можно легко копировать в буфер обмена и делится ими с друзями в Facebook, Twitter или отправлять с помощью СМС-сообщения и email.
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Отзывы о программе Bible.is
Петр про Bible.is 1.9.1 для Android [21-12-2014]
Супер Книга! Но надо её не только читать, но и исполнять.
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Андрей про Bible.is 1.9.1 для Android [13-04-2012]
алексей про Bible.is 1.8.7.5 для Android [31-03-2012]
оболочка программы на русском языке, а вот саму Библию увидеть/услышать можно только на английчком языке.
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