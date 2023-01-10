Bible.is - мобильная Библия для мобильных устройств на платформе Android, которую можно читать и слушать в любом месте и в любое время.

Присутствует возможность выбора любой книги Ветхого или Нового завета, а также доступен выбор глав. Понравившиеся строки можно легко копировать в буфер обмена и делится ими с друзями в Facebook, Twitter или отправлять с помощью СМС-сообщения и email.