Bible.is для Android

Описание
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Оценка: 2.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Религия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 754 | Статистика
Размер:46,57 Мб
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Bible.is скриншот № 2
Bible.is скриншот № 3
Bible.is скриншот № 4

Bible.is - мобильная Библия для мобильных устройств на платформе Android, которую можно читать и слушать в любом месте и в любое время.

Присутствует возможность выбора любой книги Ветхого или Нового завета, а также доступен выбор глав. Понравившиеся строки можно легко копировать в буфер обмена и делится ими с друзями в Facebook, Twitter или отправлять с помощью СМС-сообщения и email.

Что нового в Bible.is 3.6.9?
  • Новый пользовательский интерфейс
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Отзывы о программе Bible.is

Петр про Bible.is 1.9.1 для Android [21-12-2014]

Супер Книга! Но надо её не только читать, но и исполнять.
2 | 2 | Ответить

Андрей про Bible.is 1.9.1 для Android [13-04-2012]

Алексей разберись с поиском все есть
2 | 2 | Ответить

алексей про Bible.is 1.8.7.5 для Android [31-03-2012]

оболочка программы на русском языке, а вот саму Библию увидеть/услышать можно только на английчком языке.
2 | 2 | Ответить

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