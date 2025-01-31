Ежедневная Тренировка Рук — комплекс упражнений для укрепления мышц плечевого пояса и рук. Вы можете выбрать продолжительность занятий и начальное упражнение. Выполнение каждого упражнения демонстрируется инструктором в видеоролике, вам остается лишь повторять движения.