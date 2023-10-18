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Ежедневная Кардио Тренировка для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 007 | Статистика
Размер:29,17 Мб
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Ежедневная Кардио Тренировка — комплекс упражнений для улучшения работы сердца. Вы можете выбрать продолжительность занятий и начальное упражнение. Выполнение каждого упражнения демонстрируется инструктором в видеоролике, вам остается лишь повторять движения.

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