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Ежедневная Кардио Тренировка — комплекс упражнений для улучшения работы сердца. Вы можете выбрать продолжительность занятий и начальное упражнение. Выполнение каждого упражнения демонстрируется инструктором в видеоролике, вам остается лишь повторять движения.

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