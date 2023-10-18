Ежедневная Кардио Тренировка для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Daily Workout Apps, LLC
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 007 | Статистика
|Размер:
|29,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Ежедневная Кардио Тренировка — комплекс упражнений для улучшения работы сердца. Вы можете выбрать продолжительность занятий и начальное упражнение. Выполнение каждого упражнения демонстрируется инструктором в видеоролике, вам остается лишь повторять движения.
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Admin
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