WildBit Viewer для Windows

WildBit Viewer 6.5

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Описание WildBit Viewer 6.5Описание   Скачать WildBit Viewer 6.5СКАЧАТЬ (21,06 Мб) Скриншоты WildBit Viewer 6.5Скриншоты (6)   Статистика WildBit Viewer 6.5Статистика   Отзывы о WildBit Viewer 6.5Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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WildBit Viewer - бесплатная программа для просмотра цифровых фотогорафий. Поддерживает работу в режиме слайд шоу, имеет опцию сравнения изображений и функцию установки изображения на рабочий стол. Содержит встроенный редактор со стандартными инструментами для редактирования. Поддерживает более 70 графических форматов: BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, TGA, RAW и другие.

Особенности программы:

  • Отображение различных метаданных (в том числе EXIF)
  • 176 различных эффектов перехода в слайд шоу
  • Сортировка картинок по различным параметрам
  • Возможность отображать изображения в выбранной папке в виде миниатюр
  • Расширенные возможности по генерации и просмотру иконок предварительного просмотра
  • Модуль закладок
  • Поддержка мультимониторных конфигураций
  • Можно встроить в контекстное меню проводника
  • Отображение изображения в Geo Info и Google maps
  • Увеличение изображения и панорамное отображение
  • Генератор списка файлов в формате html, csv, rtf, uni и txt
  • Переименование (в том числе пакетное) с поддержкой EXIF, IPTC
Что нового в WildBit Viewer 6.5?
  • Обновлены компоненты программы
  • Исправлены ошибки и другие улучшения
WildBit Viewer
WildBit Viewer
WildBit Viewer
WildBit Viewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 017
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Фото - Редакторы
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Отзывы о программе WildBit Viewer

Help про WildBit Viewer 6.3 [03-03-2016]

Скажите пожалуйста, а где написано, что эта программа бесплатна и можно ли ее установить в организации??
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guest про WildBit Viewer 5.12 [08-12-2012]

Является-ли программа портабельной?
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